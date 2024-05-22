Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине обновили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра arrow

В Украине обновили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

22 мая 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских АЗС обновили цены на топливо. Стоимость бензина бренда А-95 и А-92 выросла на две копейки. В то же время, цены на дизтопливо и автогаз, а также бензин А-95+ несколько снизились. Больше всего подешевел дизель — его стоимость упала на семь копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 23 мая вас интересует больше всего:

null
Цены на топливо в Украине на 23 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 23 мая

По данным мониторингового сайта, 23 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,94 грн/л;
  • А-92 — 52,39 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,71 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,63 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,25 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 53,08 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,68 грн/л.
null
Цены на топливо в Украине на 23 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 23 мая

23 мая горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Авиас — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, семейный минивэн Opel Combo уже доступен в Украине. Все комплектации Opel Combo в Украине получили цифровую приборную панель, увеличенный 10-дюймовый центральный сенсорный дисплей и новые материалы отделки интерьера.

Мы также писали, Организация безопасности дорожного движения Франции считает, чтобы быть хорошим водителем, нужно принять мышление женщины. Утверждение основано на исследованиях ДТП, проведенных в стране.

бензин
деньги
АЗС
цены в Украине
цены
топливо
дизтопливо
рынок топлива
автогаз
Цены на топливо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify