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В Украине обновилась стоимость горючего — какие сегодня цены на АЗС

29 января 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 29 января 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В понедельник, 29 января, цены на бензин, автогаз и дизель остались на уровне выходных.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 29 января 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 29 января

По данным мониторингового сайта, 29 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 54,13 грн/л;
  • А-95 — 50,66 грн/л;
  • А-92 — 47,06 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,68 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,52 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,02 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,74 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,98 грн/л,
  • сжиженный газ — 28,02 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 29 января 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 29 января

29 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 45,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz — 44,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, что мы писали о том, что скользкое покрытие, сложные участки со льдом и глубокие снежные заносы могут превратить обычную поездку заднеприводным спорткаром в головную боль. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать элементарные правила безопасности.

Также мы рассказали, что на авторынке Европы произошли исторические изменения. Впервые в истории самым популярным новым автомобилем в ЕС стал электромобиль. По итогам 2023 года рейтинг продаж возглавил Tesla Model Y.   

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