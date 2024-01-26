Цены на топливо в Украине по состоянию на 26 января 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

В Украине обновилась стоимость горючего — какие сегодня цены на АЗС
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 26 января, цены на украинских АЗС немного упали. Снижение стоимости горючего коснулось бензинов всех марок, а также дизельного горючего и автогаза. Больше всего подешевел бензин марки А-95. Цена на него упала более чем на 5 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 26 января вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 26 января
По данным мониторингового сайта, 25 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,17 грн/л;
- А-95 — 50,77 грн/л;
- А-92 — 47,33 грн/л;
- дизельное топливо — 50,80 грн/л;
- сжиженный газ — 27,64 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,32 грн/л,
- А-95 — за 51,02 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,74 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 50,98 грн/л,
- сжиженный газ — 28,02 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 26 января
26 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VostokGaz и "Маркет" — 47,49 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на А ВС Neftek — 45,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 г рН/л, на Shell — 27,65 грн/л.
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