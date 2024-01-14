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В Украине обновилась стоимость горючего — какие сегодня цены на АЗС

14 января 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 14 января 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В воскресенье, 14 января, цены на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза остается на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 14 января

По данным мониторингового сайта, 14 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,10 грн/л;
  • А-92 — 47,93 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,07 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,50 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,44 грн/л,
  • А-95 — за 51,28 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,29 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,25 грн/л,
  • сжиженный газ — 29,40 грн/л.

асс

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 14 января

14 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС RLS - 47,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO – 29,29 г   рН/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что Китай увеличил продажи авто в Украине на 80%. В Украине стремительно увеличивается количество автомобилей, производимых в КНР. За последние 20 лет китайский автопром сделал огромный шаг вперед, что в конечном итоге убедило даже большинство украинских водителей, которые были предвзято настроены на автомобиль из Поднебесной.

Ранее мы рассказали, как спуститься заледеневшим склоном и не разбить авто. Спуск на авто со склона, покрытого льдом, требует соблюдения правильной техники вождения. Ведь важно не утратить контроль над машиной, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.   

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