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В Украине дорожает автогаз — сколько будет стоить топливо завтра

3 сентября 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 4 вересня 2024 року
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на топливо в Украине почти не изменились. Однако это касается только бензинов и дизтоплива. Стоимость автогаза значительно выросла.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 4 сентября

По данным мониторингового портала, 4 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,41 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 29,05 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,32 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,62 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 4 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 4 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 4 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,02 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 53,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, автомеханика рассказал, как избежать сколов на кузове машины. Чтобы уберечь лакокрасочное покрытие автомобиля (ЛФП), не нужно оклеивать кузов защитной пленкой или обрабатывать его специальными химическими средствами.

Раньше мы писали все, как правильно и быстро почистить автомобильные диски. В идеале колеса лучше чистить два раза в месяц.

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