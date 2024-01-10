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В Украине дешевеет топливо — какие цены на АЗС сегодня

10 января 2024 05:51
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 10 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 10 января, на украинских АЗС снова снизились цены на большинство видов горючего. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали почти на 10 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 10 января 2024 года

Цены на горючее на АЗС 10 января

По данным мониторингового сайта, 10 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,36 грн/л;
  • А-95 — 51,20 грн/л;
  • А-92 — 48,05 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,18 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,87 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,44 грн/л,
  • А-95 — за 51,27 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,31 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,25 грн/л,
  • сжиженный газ — 29,53 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 10 января 2024 года

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 10 января

10 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г   рН/л, на Shell — 29,15 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Европе подешевеет популярный в Украине электрический кроссовер. Volkswagen снизил цены и обновил линейку электромобилей ID с целью оживить продажи во Франции, Бельгии, Швеции и Норвегии. Это произошло, несмотря на предварительные заявления руководства VW Group, что компания не собиралась участвовать в ценовой войне с Tesla на европейских рынках.

Ранее мы рассказали, почему авто тратит слишком много масла. Когда авто начинает чрезмерно тратить моторное масло, это может означать серьезные проблемы с двигателем. Если дело в прокладках и уплотнениях, то эти неполадки достаточно просто обнаружить и устранить, впрочем, существуют скрытые причины, понимание которых поможет вовремя предотвратить серьезные повреждения агрегатов автомобиля.   

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