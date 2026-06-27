В Хорватии продают остров по "смешной" цене: какая ловушка ждет инвестора

Остров, деньги в руках. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

О собственном острове часто мечтают люди, которым надоела жизнь в мегаполисах. Мечта легко может превратиться в реальность, особенно если для этого есть деньги. Если это так — можно стать владельцем живописного острова в Адриатическом море.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dailymail.

Остров в Хорватии

Речь идет об острове Mali Kosmać. Его можно приобрести за 700 000 евро (35 823 760 грн). Если цена кажется вам слишком высокой, то аналитики подсчитали, что эта сумма значительно меньше средней стоимости таунхауса в Лондоне. Стоимость таких объектов начинается от 770 000 фунтов стерлингов (45 705 230 грн).

Остров Mali Kosmać возле Хорватии. Скриншот: Google Maps

Остров занимает площадь около 1,2 акра (примерно 0,5 гектара), а до материковой части Хорватии нужно преодолеть всего 250 метров. Здесь точно понравится ценителям дикой природы.

Что нужно знать об острове

Впрочем, для претендентов на остров предусмотрены строгие ограничения. Так, тот, кто всё-таки решится на сделку, не сможет построить на острове любой объект. Все из-за местных градостроительных правил и строгих экологических норм.

Земля на острове подходит только для сельского хозяйства. То есть инвестор получит просто заповедное место, где можно отдохнуть или заниматься сельским хозяйством.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о продаже частного острова Treasure Caye на Карибах. Его цена — 700 тысяч долларов. Вблизи острова есть прекрасные места для сноркелинга и спортивной рыбалки.

Еще Новини.LIVE писали, что в Австралии хотят продать городок Куладди. Это самый маленький населённый пункт страны, однако ему присвоен собственный почтовый индекс. Стать владельцем городка можно, если предложить сумму не менее 400 тысяч австралийских долларов.