Штрафы для украинцев в заграничных поездах Укрзализныци — какое правило нарушают пассажиры

Поезд Укрзализныци, который курсирует между Киевом и Будапештом. Фото: Укрзализныця/Telegram

Украинцев, путешествующих в Венгрию по железной дороге, может ждать неприятный сюрприз в этой стране. Все потому, что проводники во время проверки проездных документов могут оштрафовать пассажиров за одно нарушение.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, о чем должны знать граждане, которые планируют ехать в Венгрию поездом Укрзализныци.

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За какое нарушение штрафуют украинцев

20 января украинка Анна Бойко написала на своей странице в социальной сети Facebook, что в Венгрии штрафуют украинцев за то, что они не имели при себе распечатанных билетов. По ее словам, 14 января такая ситуация возникла у девушки, которая ехала вместе с ней в поезде "Будапешт — Киев", который формировала Укрзализныця. От пассажирки требовали уплатить штраф в размере 80 евро (3 448 грн) за то, что она не распечатала билет. При этом проводница УЗ якобы предлагала снизить сумму штрафа.

"Проводница предлагает смягчить штраф за нераспечатанный билет — направить ей на карту меньшую сумму. "Я решу за меньшую сумму" — говорит "добрая" пани-проводница",— говорится в сообщении женщины.

В Укрзализныце в тот же день отреагировали на эту информацию, отметив следующее:

"Мы категорически против любых проявлений коррупции. Эта ситуация недопустима, и мы уже передали информацию для внутреннего расследования. Подчеркиваем, что распечатанный билет является требованием венгерских железнодорожников, но никаких "смягчений" штрафа не может быть за счет теневых схем", — заявила пресс-служба компании.

В то же время как сообщил автор Youtube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев, украинцы в социальных сетях уже не впервые жалуются на венгерскую железную дорогу, которая штрафует пассажиров, не имеющих бумажного билета.

"Это, в частности, касается поездов и беспересадочных вагонов, курсирующих с украинской территории в Венгрию или едут транзитом в Австрию", — отметил Васильев.

Распечатка билетов на поезда в Венгрию — что говорят в УЗ

Предъявлять бумажные билеты, как отмечают в Укрзализныце, должны пассажиры, которые едут международным рейсом в Австрию или Венгрию.

"Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан", — объяснял перевозчик в своем Telegram-канале.

Все потому, что украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев — Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп — Вена) выполняют транзитное движение. Во время курсирования представители железнодорожных компаний могут:

проверять проездные документы;

делать на них соответствующие отметки;

фиксировать данные по статистике и отчетности.

Между тем УЗ решила изменить размер скидок на билеты Украины в Польшу и Венгрию. Поэтому отныне пассажиры будут платить больше за свои поездки.

Также напомним, что некоторые украинцы могут воспользоваться льготами и проехаться по железной дороге бесплатно или с существенной скидкой. Мы уже объясняли, что для этого нужно.