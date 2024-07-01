Украинцам советует затянуть пояса — грядет повышение налогов и урезание государственных программ

В бюджете Украины образовалась "дыра" в 5 миллиардов долларов ФОТО: Unsplash.com



В бюджете Украины образовалась огромная дыра в сотни миллиардов, которая уже привела к катастрофической ситуации с финансированием оборонной сферы. Чтобы ее закрыть власти уже готовятся повышать налоги, а также пустить под нож ряд государственных программ.

Дыра в сотни миллиардов

"У нас катастрофическая ситуация с расходами на финансирование безопасности и обороны. У нас огромная дыра в бюджете, и это, наверное, не десятки миллионов, не сотни миллионов. Это сотни миллиардов, которые нам нужно собрать", – заявил глава Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в ходе Банковского форума.

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В абсолютных цифрах, как говорит замглавы Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, нехватка составляет порядка 15 млрд долл. "Нам в следующем году нужно 32 млрд долл., а есть только 13,5 млрд от ЕС и 2,7 млрд от МВФ. Может быть, кто-то еще что-то даст. Но пока 15 млрд долл. разница. И это огромные вызовы. До 1 июня правительство должно было внести бюджетную декларацию на следующий год. Но ее нет. И ее нет не просто так. Ее просто свести невозможно", — рассказывает Железняк.

По его словам, проблему финансирования армии уже поднимают на ставке верховного главнокомандующего. "Мы недавно заслушивали на комитете представителей Минобороны. Это секретная информация. Поэтому я не назову цифр. Но ситуация по конкретным статям расходов намного хуже, чем я себе ее представлял. Это уже явная проблема. Даже на ставку уже приносили слайд про финансовую ситуацию", — рассказывает Железняк.

При этом, как отмечает экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, даже если не брать во внимание следующий год, проблемы с дефицитом будут иметь влияние уже в этом году. "Мы говорим про очень краткосрочную перспективу. "Мы можем говорить о приблизительно 5 млрд долл. дефицита уже в этом году. И их нужно будет где-то искать. 2025 год — это уже совсем другая история. Речь идет о ситуации, когда проблемы могут возникнуть уже в середине или конце третьего квартала этого года", — считает Устенко.

Ситуация усугубляется тем, что речь идет про дефицит той части бюджета, который Украина финансирует за собственный счет, а потому занять дополнительные средства у партнеров будет весьма проблематично.

Государственные программы пустят под нож

Чтобы сократить дефицит бюджета в парламенте уже заговорили об необходимости урезания некоторых программ. Одной из первых, судя по всему, под нож пустят программу кредитования бизнеса 5-7-9, которая до последнего служила спасательным кругом для мелких аграриев. "Программа стала слишком дорогой для бюджета", — заявил Гетьманцев.

А потому, по его словам, она будет пересмотрена. После чего она будет сфокусирована на инвестиционных проектах, а воспользоваться льготными кредитами сможет сильно ограниченный круг лиц. Например, бизнес пострадавший от войны, который имеет потенциал к восстановлению. Кто будет определять потенциал, пока не понятно. Также будет ограничено общий объем портфеля, что существенно повысит конкуренцию среди претендентов.

Впрочем, как считает Устенко, это лишь один из примеров. "В краткосрочной перспективе уменьшить дефицит можно только одним способом - это пересматривать все расходы, приоритизировать и резать там где можно порезать. Например, поддержка садоводства, коневодства, и множество других программ, которые хоть и небольшие, и люди их требуют, но когда бюджет ограничен, то нужно рассчитывать на то, что ты можешь потянуть. А остальное резать или вычеркивать. Все что должно быть сохранено по закону - это социалка. Все остальное может ждать. Да, это будет болезненно, политически нецелесообразно. Но выхода нет", — отмечает Устенко.

Среди других расходов, которые могут попасть под нож, как считает экономист Владимир Дубровский, могут стать образовательные программы. "Например, у нас существенно сократилось население, но количество бюджетных мест в учреждениях образования осталось прежним", — говорит Дубровский. Также по его словам, должен произойти пересмотр неэффективных программ. "Министр соцполитики недавно озвучила, что в стране выросло количество ликвидаторов Чернобыльской аварии. Это же абсурд. Как их количество могло увеличиться?! Поэтому все это нужно пересматривать", — говорит Дубровский.

Повышение налогов

Параллельно не утихают разговоры о грядущем повышении ряда непрямых налогов, которые в конечном счете заплатят украинцы. Речь идет о повышении военного сбора с 1,5% до 5%, а также НДС на 2-3%. Это только то, что может произойти уже в ближайшие месяцы.

А с 2025 года претерпят изменения ставки единого налога для ФОПов. Так, согласно утвержденной стратегии национальных доходов, на 2025 - 2027 года запланирована реформа упрощенной системы налогообложения. Для физлиц ставки будут дифференцированными по видам деятельности: например, услуги будут иметь предельные 17%, а торговля — 3%, но именно со всего оборота, включая стоимость товаров, а не только с надбавки.

Очевидно, что повышение налогов - это всегда непопулярная мера. Особенно тогда, когда в стране процветает коррупция, говорит экономист Владимир Дубровский. "Проблемы с налогами связаны с администрированием налогов. Наибольшие потери бюджета связаны со схемами. Контрабанда, конвертцентры, недоплата акцизных налогов. И цена вопроса каждого из них - это 100 - 150 млрд грн в год. Если бы была добросовестная налоговая и таможня, то говорить о повышении налогов не было бы смысла. Они бы администрировались без крышевания и откупов", — считает Дубровский.

В то же время, как добавляет Железняк, стоит также обратить внимание на закупки и траты местных властей. "Если затягивать пояса, то для всех. Кроме схем с госкомпаниями, которые звучат каждый день, у нас есть идиотские закупки в местных органах власти. И когда открываешь Prozorro, есть очень большие вопросы. Я, как киевлянин, хотел бы иметь красивые парки или мосты. Но тратить на это огромные деньги во время войны - это нерационально. Поэтому, нужно начинать диалог в этом направлении. Нужно бороться с ЗП в конвертах, нужно пересмотреть расходы по госпрограммам", — отмечает Железняк.

"Экономика уйдет в тень"

К слову, окончательного законопроекта о повышении налогов от Кабмина еще не поступало. Тем временем, по данным источников Новини.LIVE в ВР, такой законопроект будет внесен в Раду уже в конце этого месяца или начале следующего.

Но как предупреждает Устенко, если власть ограничится лишь повышением налогов, то ситуация может выйти из-под контроля.

"Увеличение налогов — это последняя вещь с которой стоит работать. Особенно когда мы говорим про экономику воюющей страны, которая, по довоенным расчетам, на 30% находится в тени. Поэтому есть угроза того, что повышением налогов, без работы по другим направлениям, государство просто загонит еще больше компаний в тень. В результате может быть обратный эффект. Вместо ожидаемого роста поступлений, бюджет может получить еще меньше. А экономика еще больше погрузится в тень", — считает Устенко.

Поэтому, по его словам, алгоритм действий должен быть следующий: пересмотр и урезание расходов, поиск дополнительных источников финансирования среди международных партнеров, реализация экономического бронирования и лишь потом — повышение налогов.