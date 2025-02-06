Цены на продукты в 2025 году - когда ждать новую волну подорожания

Покупатели на одном из рынков. Фото: УНИАН

Цены на некоторые продукты в Украине в ближайшее время расти не будут. Прогнозируется, что ситуация будет оставаться стабильной до сбора нового урожая.

Об этом сказал во время брифинга Media Center Ukraine 6 февраля, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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Что сейчас происходит с ценами на продукты

Как отметил Высоцкий, в январе и декабре цены несколько стабилизировались. Так, товары, которые начали добавлять в цене еще осенью, сейчас подешевели. Также уже не наблюдается резкого подорожания овощей для борщевого набора.

"На сегодня, если проанализировать текущую ситуацию, каких-то предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что, опять же, урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменения", — сказал он.

Что касается осеннего подорожания продуктов то, как отметил Высоцкий, на цены повлияла засуха и сокращение урожая. Также в прошлом году происходили определенные международные рост цен на молочные продукты, но сейчас ситуация спокойная.

Пока цены в Украине остаются стабильными благодаря импорту товаров, поэтому удается покрыть краткосрочный дефицит. Также, в зависимости от объемов нового урожая, цены на некоторые товары могут даже снизиться.

Ранее мы рассказывали, что в одном из супермаркетов в Украине помидоры черри продают по заоблачным ценам. Так, килограмм товара предлагают за 699 грн.

Также напомним, что в Украине дорогими стали куриные яйца. Но граждане могут немного сэкономить, если будут покупать этот товар поштучно.