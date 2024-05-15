Цены на топливо в Украине по состоянию на 16 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель

Цены на топливо в Украине снизились — сколько будет стоить бензин завтра
На автозаправочных станциях Украины продолжают падать цены на топливо. Снизилась стоимость бензина А-95+ и А-92, а также упала цена на дизель. Стоимость бензина А-95 и автогаза за последние сутки не изменилась.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 16 мая вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 16 мая
По данным мониторингового сайта, 16 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,46 грн/л;
- А-95 — 55,84 грн/л;
- А-92 — 52,25 грн/л;
- дизельное топливо — 53,08 грн/л;
- сжиженный газ — 26,68 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,46 грн/л;
- А-95 — 55,89 грн/л;
- А-92 — 52,41 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 53,78 грн/л;
- сжиженный газ — 27,19 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 16 мая
16 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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