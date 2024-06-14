Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на горючее в Украине — сколько будет стоить бензин завтра arrow

Цены на горючее в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

14 июня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 15 июня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее почти не изменились. Стоимость бензина А-92 выросла на одну копейку, а цены на другие марки бензина не изменились. Стоимость автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 15 июня вас интересует больше всего:

null
Цены на топливо в Украине на 15 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 15 июня

По данным мониторингового портала, 15 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,02 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,48 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,46 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.
null
Цены на топливо в Украине на 15 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 15 июня

Топливо бренда "Евро-95" 15 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 55,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в мае этого года украинцы купили 931 легковый автомобиль из Китая. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года.

Мы также сообщали, что в Украине увеличился спрос на новые и подержанные гибридные автомобили. Известно, какие модели более активно покупали украинцы в мае 2024 года.

топливо
Цены на топливо
цены
бензин
цены в Украине
автогаз
АЗС
деньги
дизтопливо
рынок топлива
авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина