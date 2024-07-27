Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 28 июля

Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправках цены на горючее не изменились. Стоимость бензина, автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 28 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 28 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,56 грн/л;

А-92 — 53,73 грн/л;

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 27,87 грн/л.

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,52 грн/л;

А-92 — 53,54 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 26,91 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 28 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 28 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Напомним, перерегистрация авто через "Дію" стала еще проще. Пользователям приложения теперь будет указываться причина отказа в перерегистрации авто.

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