Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 28 июля

Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина завтра
На украинских автозаправках цены на горючее не изменились. Стоимость бензина, автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 28 июля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 28 июля
По данным мониторингового портала, 28 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,56 грн/л;
- А-92 — 53,73 грн/л;
- дизельное топливо — 52,75 грн/л;
- сжиженный газ — 27,87 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,11 грн/л;
- А-95 — 56,52 грн/л;
- А-92 — 53,54 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,76 грн/л;
- сжиженный газ — 26,91 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 28 июля
Топливо бренда "Евро-95" 28 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.
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