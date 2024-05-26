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Цены на бензин в Украине — сколько будет стоить топливо завтра

26 мая 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 27 мая
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях цены на горючее не изменились. За последние сутки стоимость бензина, автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 27 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 27 мая

По данным мониторингового сайта, 27 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,62 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,24 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,88 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,65 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 27 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 27 мая

27 мая горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Авиас — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Украине нельзя будет перерегистрировать автомобиль или обменять водительское удостоверение в приложении "Дія". Это ограничение связано с изменением реквизитов для оплаты счетов.

Мы также писали, Организация безопасности дорожного движения Франции считает, чтобы быть хорошим водителем, нужно принять мышление женщины. Утверждение основано на исследованиях ДТП, проведенных в стране.

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