Цены на топливо в Украине по состоянию на 19 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель

Цены на АЗС Украины — сколько будет стоить топливо завтра
На украинских автозаправочных станциях цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина и автогаза, а также дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 19 мая вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 19 мая
По данным мониторингового сайта, 19 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,47 грн/л;
- А-95 — 55,83 грн/л;
- А-92 — 52,24 грн/л;
- дизельное топливо — 52,88 грн/л;
- сжиженный газ — 26,65 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,46 грн/л;
- А-95 — 55,89 грн/л;
- А-92 — 52,41 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 53,78 грн/л;
- сжиженный газ — 27,19 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 19 мая
19 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL - 51,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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