Субсидии и тарифы с 1 августа — каких изменений ждать украинцам

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 августа 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными для большинства городов. В то же время, в квитанциях будут более высокие суммы, учитывая новые цены, действующие на электроэнергию с июня.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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С 1 июня этого года тариф на электрическую энергию для населения повысили с 2,64 до 4,32 грн/кВт-час. То есть в августе украинцы будут платить за свет больше. Так, если взять за основу новый тариф в 4,32 грн/кВт-ч, за месяц суммы в платежках выросли так:

при потреблении 250 кВт-ч — 1,08 тыс. гривен (было 660 гривен);

при потреблении 500 кВт-ч — 2,16 тыс. гривен (было 1,32 тыс. гривен);

при потреблении 1 000 кВт-ч — 4,32 тыс. гривен (было 2,64 тыс. гривен).

В то же время, власти оставили действие "ночного" тарифа на электроэнергию (при установленном соответствующем двухзонном счетчике), который позволяет платить меньше. Тариф будет составлять 2,16 грн/кВт.

Стоимость электричества обещают больше не повышать до мая 2025 года.

Тарифы на газ для потребителей также не будут просматриваться в августе. Его Нафтогаз Украины, обслуживающий большинство населения, зафиксировал на уровне 7,96 грн. за кубометр. Тариф обещают не трогать как минимум до конца следующего отопительного сезона, то есть до мая 2025 года. Предложения других поставщиков колеблются от 7,7 до 9,9 грн за куб. м.

Цены на воду в августе тоже останутся прежние, несмотря на неоднократные попытки Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, их повысить. Водоканалы выступают за корректировку тарифов из-за роста затрат на электричество и реагенты.

В маленьких городах власти имеют право самовольно повышать цены, без согласования с регулятором, поэтому в некоторых из них граждан придется платить больше также за воду.

Что будет с субсидиями в августе

В августе власти обещают пересчитать субсидии на жилищно-коммунальные услуги, учитывая повышение тарифа на электроэнергию. Более высокие суммы помощи предоставят домохозяйствам, имеющим на них право. Перерасчет Пенсионный фонд осуществит автоматически, обращаться дополнительно не нужно.

Как сообщили в правительстве, потребители фактически заплатят столько же, сколько платили до повышения тарифов, ведь разницу должно компенсировать государство.

В то же время, помощь на оплату коммунальных услуг отменят тем, кто имеет долг, превышающий более трех месяцев, и составляет более 680 грн. Также выплаты не получат те граждане, у которых произошли имущественные или количественные изменения в домохозяйстве, однако ПФУ не поставили об этом в известность.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство энергетики Украины не намерено повышать тарифы на электроэнергию. Текущая стоимость электроэнергии утверждена до 30 апреля 2025 года.

Также мы писали, что в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, в то время как стоимость других услуг осталась неизменной.