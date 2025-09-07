Многодетные семьи в Украине - какой льготой можно воспользоваться осенью 2025 года

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине многодетным семьям предоставляется право на получение различных видов пособий от государства. Например, они могут оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Подробнее о жилищных льготах для многодетных семей

Семьи, в которых воспитываются трое и более детей, как сообщают в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, предоставляют 50-процентную скидку:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм, определенных законодательством);

на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива (в случае, если дом не имеет центрального, газового и электроотопления).

Для получения коммунальных льгот нужно, чтобы семья имела совокупный доход на одного человека за предыдущие полгода не выше дохода, с которым предоставляется право на оформление этих льгот (налоговая социальная льгота в 2025 году — это 4240 грн).

Многодетной семье, которая впервые получила удостоверение, для получения льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, необходимо быть зарегистрированной в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Как оформить льготы

Можно воспользоваться одним из вариантов:

подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении "Пенсионный фонд";

принести документы в сервисный центр ПФУ, в орган социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ)

отправить документы по электронной почте на адрес органа Пенсионного фонда: gu@kr.pfu.gov.ua.

Многодетным семьи, информация о которых размещена в Реестре, льготу по оплате ЖКУ оформляют:

с заявлением о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

со справкой о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (если оформляется льгота на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Если семья проживает не по адресу регистрации, тогда подается документ, подтверждающий фактическое место жительства. Это может быть справка о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства.

Какие семьи в Украине считаются многодетными

Статус "многодетная семья" предоставляют на основании следующих критериев:

в семье есть усыновленные дети;

в семье дети одного из супругов от предыдущего брака, проживающие вместе с новой семьей своего отца или матери;

есть совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по дневной форме получения образования и проживающие вместе с родителями.

Речь идет о семьях, воспитывающих трех или более детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Речь идет о семьях, воспитывающих трех или более детей, которым еще не исполнилось 18 лет.