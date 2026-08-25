Штрафы за превышение скорости: в Раде готовят новые правила

Водитель за рулем. Фото: Magnific

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине намерены ужесточить ответственность за превышение скорости, однако одного повышения штрафов недостаточно, чтобы сделать дороги более безопасными. Законопроект об ужесточении ответственности пока не рассмотрен Верховной Радой. Его планировали рассмотреть на прошлой неделе, однако из-за тревожных событий до этого документа так и не дошла очередь.

Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Выговский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

По словам Выговского, законопроект должны были рассмотреть во время предыдущей пленарной недели, но из-за воздушных тревог депутаты не успели перейти к его рассмотрению.

"Этот законопроект в Верховной Раде, мы надеялись, что его рассмотрят на прошлой пленарной неделе, но из-за воздушных тревог до этого законопроекта так и не дошла очередь", — сказал министр.

Он также отметил, что вопрос об ужесточении ответственности поднимался в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Во время часа вопросов к правительству этот вопрос поднимали в Верховной Раде в мой адрес, и мы, конечно, делаем все возможное для того, чтобы его все-таки приняли и начали эти процессы", — заявил Выговский.

Министр подчеркнул, что проблема безопасности на дорогах не решается лишь увеличением штрафов. По словам Выговского, речь идет не только об ответственности водителей.

"Это культура поведения, это штрафы, это ответственность, но это и дороги, и транспортные развязки — это весь комплекс мер", — отметил министр.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о возможных изменениях для работников транспортной сферы. В Украине предлагают ввести новые правила учета рабочего времени и отдыха водителей, а за нарушения предусмотреть штрафы до 17 000 гривен. Изменения коснутся мобильных работников и самозанятых водителей, если соответствующий законопроект будет принят.

Также Новини.LIVE писали о переводах между картами и внимании банков к таким операциям. Украинцам советуют в назначении платежа кратко и правдиво указывать его цель — например, возврат долга, помощь родным или компенсацию совместных расходов. В то же время выдуманные формулировки вроде «подарок» или «долг» могут вызвать вопросы, если не соответствуют реальной операции.