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Решение об экономическом бронировании уже принято — нардеп

4 октября 2024 12:15
Ксения Симонова - Редактор
Экономическое бронирование в Украине — решение уже приняли
Украинские военные. Фото: АрмияInform
Ксения Симонова - Редактор

В Верховной Раде активно работают над введением экономического бронирования от мобилизации. Рассматривают три модели, однако ждут позиции высшего политического руководства по принятому решению.

Об этом сообщил народный депутат, представитель Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк в Telegram.

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Он отметил, что в Минэкономики заявили, что в вопросе введения экономического бронирования одним из ключевых критериев будет  заработная плата.

"Киндратив Виталий (заместитель Минэкономики) сказал, что просят оставить ежемесячную отчетность НДФЛ. Сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ожидают "решения политического руководства", — написал он.

Также известно, что предлагают переход от критичности предприятия к критичности работника. Предварительно — на один год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты.

"Не буду комментировать за или против, но я до конца так и не понял, зачем нам ежемесячное (вместо имеющегося ежеквартального) подтверждения зарплаты. Ну и сейчас члены комитета не очень это поддерживают", — сообщил нардеп.

Впоследствии добавил, что после длительной дискуссии относительно месячного или квартального НДФЛ, народные депутаты не проголосовали ("За" — девять, "Воздержались" — 11) за изъятие нормы.

"Поэтому оставили переход на ежемесячную отчетность для какой-то эфемерной модели экономического бронирования, которое (далее цитирую Минэкономики) "должно одобрить высшее политическое руководство и требует еще отдельных изменений в закон через комитет Наталухи"... Логику я так и не нашел в этом всем", — добавил Железняк.

Ранее депутат сообщал, что экономическое бронирование в Украине должно быть введено ориентировочно в октябре-ноябре. Ожидается, что оно будет приносить госбюджету 40 млрд гривен в год. Поэтому нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе.

Что еще стоит знать

Напомним, министр финансов Сергей Марченко считает, что механизм экономического бронирования следовало внедрить еще раньше. Однако, по его словам, этот вопрос остается в повестке дня из-за своей сложности и неоднозначности.

Также мы писали, что разработали концепцию экономического бронирования, учитывая возможности компаний из разных регионов с разными уровнями заработных плат. Также готовится список требований для работодателей и работников. В частности, они должны соответствовать критериям налоговой службы, не иметь задолженностей и демонстрировать безупречную репутацию.

Ярослав Железняк Минэкономики зарплаты законопроект бронирование экономическое бронирование

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