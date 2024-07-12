Налоговая получит доступ к счетам украинцев за границей — кто в зоне риска

C сентября в Украине стартует автоматический обмен налоговой информацией с более 100 странами мира ФОТО: teren.in.ua

В сентябре этого года пройдет первый автоматический обмен финансовой информацией между Украиной и более 100 странами, включая все европейские. Он раскроет наличие и размер доходов украинцев для дальнейшего их налогообложения в Украине, а также может принести много хлопот украинским беженцам, которые получают помощь в европейских странах, имея при этом доходы на родине. Кто еще в зоне риска и как можно легально избежать автообмена, разбирались Новини.LIVE.

Что изменится

Государственная налоговая служба получила одобренный Глобальным Форумом ОЭСР Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмен информацией для налоговых целей. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой.



"Это означает, что у ГНС появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое", — объяснил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Первый обмен информацией должен состояться уже в сентябре 2024 года, изучаться будут данные за период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года. Под действие этой нормы попадут не только счета украинцев в банках, в том числе Wise, Revolut, Zen и прочие, но и счета в инвестиционных, страховых и других компаниях. Всего, к международной обмену по стандартам CRS присоединилось более 100 стран, в том числе все европейские.

Это значит, что украинские власти получат информацию о всех счетах украинских резидентов за рубежом, а иностранные власти — о денежных средствах украинских беженцев.

Какую информацию о счетах клиентов "сольют" банки?

Банки, финансовые компании, фонды, ведущие счета клиентов, формируют отчет со следующими сведениями:

Сведения о гражданине:

фамилия, имя, отчество (отчество — при наличии),

адрес постоянного места жительства,

юрисдикция налогового резиденства,

индивидуальный налоговый номер,

дата и место рождения.

Информация о финансовых счетах:

сведения о подотчетном финансовом учреждении, предоставившем информацию (банк, финансовая, инвестиционная или страховая компания);

остаток денежных средств на банковском счету по состоянию на конец отчетного года;

общая сумма всех средств, уплаченная или зачисленная по финансовому счету в пользу его владельца в течение календарного года.

Что налоговая будет делать с этой информацией

Согласно переходных положений Налогового кодекса, в связи с тем, что в Украине действует правовой режим военного положения, такие данные не будут считаться налоговой информацией для граждан Украины, имеющих счета в иностранных банках, не превышающих эквивалент 250 тыс. долл. на 31 декабря календарного года.

В то же время, как говорит налоговый консультант Александр Зарайский, хотя информация из системы не может быть использована для начисления налогов, это не запрещает налоговикам направить вам запрос на предоставление объяснений и документов о том с какой целью был получен счет и какие средства на него поступали.

"Будут ли так делать налоговики или нет, и в отношении кого, сказать сложно. Технически налоговики получат информацию о нескольких миллионах человек. Поэтому обработать всех будет весьма сложно", — отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, если такой запрос все таки будет направлен — на него нужно реагировать. Ведь если налоговая не получит ответ, то первое, что может светить человеку — это штраф в размере 8 тыс. грн.

"Даже если запрос возвращается без вручения, согласно закону он считается врученным. В худшем случае в таком случае у налоговиков появляется основание на проверку. И эта проверка уже будет проводиться на основании той информации, которая имеется у налоговой. В том числе, полученной с того самого обмена информацией", — рассказывает Зарайский.

Поэтому первое, что советует эксперт — это актуализировать данные относительно своего места жительства, чтобы не пропустить вероятное письмо от налоговиков.

Кто в зоне риска?

Украинцам, которые проживают за границей и должным образом платили налоги с оказавшихся за рубежом средств, вряд ли есть повод волноваться, если на руках есть все подтверждающие документы.

А вот тем, кто не декларировал свои доходы, эксперты советуют уже сейчас подготовить соответствующий пакет документов или же подать декларации и доплатить налоги. Также не лишним будет обновить информацию в иностранном банке, указав, что больше не являются налоговыми резидентами Украины.

В большинстве стран для целей налогообложения резидентом страны является лицо, находящееся на его территории не менее 183 дней в году.

Например, если украинец уехал за границу и не находился в Украине более 182 дней в 2023 году и он не является физлицом предпринимателем, то в таком случае при получении иностранного дохода можно изменить налоговый статус на другую страну и платить налоги в другой стране.

А вот те, кто имеют в Украине открытый ФОП, автоматически будут считаться резидентами Украины. Даже если деятельность давно не ведется, но регистрация не прекращена — это критерий признания лица резидентом Украины. Разумеется, и соответствующая обязанность по уплате налогов от полученных за рубежом доходов именно в Украине.

И здесь ФОПов, которые получали доходы на счета иностранных банков и декларировали ее как свой предпринимательский доход, то есть уплачивали с него единый налог, могут ждать сюрпризы.

Дело в том, что украинские налоговики традиционно считают, что доход, не переведенный на ФОП-счет в Украину, должен облагаться налогом 19,5%. Соответственно, такие ФОПы в зоне риска по доначисленнию крупной части налогов.

С аналогичной проблемой могут столкнуться и те физические лица, которые раньше получали доходы, но не платили с них налоги: например, прибыль от продажи ценных бумаг, дивиденды от иностранных компаний, проценты по ценным бумагам, доходы от продажи недвижимого имущества или арендный доход.

Беженцам приготовится

Еще одна категория граждан, которая находится в зоне риска — это украинские беженцы, которые получают помощь в странах ЕС и при этом работают удаленно, получают пенсию в Украине или сдают на родине недвижимость, получая дополнительный доход. Следует помнить, что обмен информацией происходит двухсторонне. Это значит, что не только украинские власти получат финансовую информацию о счетах украинцах за границей, но и иностранные — о счетах беженцев в Украине.

Таким образом, если социальные службы стран ЕС узнают о наличии средств у беженцев в украинских или других зарубежных банках, то, в лучшем случае, придется вернуть все полученные в виде помощи деньги от государства, включая стоимость жилья и медицинской страховки. В Германии, например, это в среднем около 1,2 тыс. евро в месяц на человека.

То же самое может касаться и пенсионеров. Многие беженцы не указывали получение пенсии, так как они не имели первое время доступа к деньгам. Но потом получили или оформили такой доступ и обязаны были об этом сообщить в социальные ведомства. И если человек, который получал помощь этого не сделал, а социальные ведомства стран ЕС об этом узнали, то последствия для таких граждан могут быть весьма неприятные.

Как легально избежать CRS обмена?

Как отмечают в юридической компании Azola Legal Services, избежать CRS обмена легально возможно, однако стоит помнить, что международное сообщество активно работает над различными законодательными инструментами для предотвращения налоговых уклонений, а эпоха "прятания" денег давно миновала.

Но легальные пути еще есть. Среди них в компании выделяют следующие:

Смена места резиденции: Вы можете выбрать страну, которая не является участницей CRS, и перевести свою резиденцию в страну, которая не осуществляет автоматический обмен информацией. Конечно, большинство из этих стран являются достаточно сомнительными местами, однако все же есть несколько качественных стран, в том числе в Европе, которые до сих пор придерживаются традиций банковской конфиденциальности.

Структурирование активов: Используйте юридические лица, которые могут действовать как промежуточные структуры или владельцы активов, чтобы сохранить конфиденциальность собственности. Это может включать использование трастовых структур или международных корпораций.

Инвестиции в нефинансовые активы: Вкладывайте деньги в недвижимость, искусство, драгоценные металлы или другие нефинансовые активы, которые не подпадают под обязательный обмен информацией в рамках CRS. Помните, что криптоактивы с 2027 года тоже будут под контролем у CRS.

Диверсификация юрисдикций: Размещайте свои финансовые активы в разных юрисдикциях и финансовых учреждениях, где CRS может быть менее тщательным или где применяются другие правила обмена информацией.

В компании также отметили, что избегание CRS должно происходить в рамках действующего законодательства и не должно нарушать международные финансовые стандарты. А любые неправомерные попытки избегания обмена информацией могут привести к серьезным правовым последствиям и штрафам.