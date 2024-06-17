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ПриватБанк оплатит коммуналку — как получить до 5 тыс. грн кэшбэка

17 июня 2024 07:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк вернет деньги за коммуналку — детали акции
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный "ПриватБанк" в рамках новой акции для клиентов оплатит часть жилищно-коммунальных услуг. Максимально можно получить до 5 тыс. грн кэшбэка.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка.

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Как отмечается, в рамках акции ПриватБанк обещает вернуть средства за коммунальные платежи в приложении Приват24 из Visa.

Присоединиться к розыгрышу могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Visa.

Речь идет о таких платежах:

  • договорные коммунальные платежи через Приват24 (приложение/вебверсия);
  • договорные телекоммуникационные платежи (Интернет и ТВ) через Приват24 (приложение/вебверсия);
  • автоплатежи за услуги ЖКХ и телекоммуникационные платежи.

Акция для клиентов банка по оплате части жилищно-коммунальных услуг и других услуг продлится до 10 сентября 2024 года.

Как принять участие в акции

Для того, чтобы стать участником акции нужно:

  • зарегистрироваться по ссылке;
  • осуществить не менее шести платежей за коммунальные услуги, Интернет или телевидение с карты Visa через меню "Платежи" в приват24. Каждые шесть платежей — это новый шанс на выигрыш;
  • дождаться розыгрыша призов ежемесячно.

Какие суммы возвратит ПриватБанк

Победителей будет ждать денежное вознаграждение в виде кэшбэка после осуществления платежей.

Банк будет ежемесячно возвращать 50 клиентам средства, потраченные на оплату коммунальных услуг и/или Интернета и/или ТВ. Однако не более 5 тыс. грн на одного клиента в течение отдельного этапа акции.

Всего планируется определить 150 победителей за весь период акции.

 

Приватбанк
Скриншот страницы с акцией. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

Также ПриватБанк предоставил возможность для украинских разработчиков, бизнеса и сервисных компаний интегрировать мобильное приложение "Терминал" в другие и программные решения. Благодаря этому лучшие цифровые сервисы станут доступнее для бизнеса.

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