Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: что изменилось с июля
В Украине для родителей с детьми ввели новый механизм выплаты денежной помощи. Нововведения не затронули условия использования денег. То есть, как и раньше, выплаты от государства родители смогут использовать только по целевому назначению.
Подробнее об этом говорится в Постановлении № 617, принятом Кабмином Украины, сообщает Новини.LIVE.
Подробнее об изменениях
Изменения коснулись:
- в использовании специальных счетов;
- в сроках выплат;
- в отношении денежной компенсации за "Пакунок малюка";
- в условиях получения отдельных видов помощи.
Основное нововведение — использовать специальные счета с установленным режимом контроля расходов, можно будет через электронное платежное средство "Дія.Картка". Именно на такие счета государство будет перечислять деньги родителям. Речь идет о:
- пособии по уходу за ребенком до одного года;
- выплаты по программе "єЯсла";
- компенсацию по программе Пакунок малюка";
- пособие "Пакунок школяра".
"Пакунок малюка"
Правительство постановило, что размер компенсации увеличится. Речь идет о 3 прожиточных минимумах для детей в возрасте до 6 лет. На данный момент это 8451 гривен. Если ребенок родился не в роддоме, то обратиться за компенсацией можно в течение 3 месяцев.
Как будут начисляться выплаты
С июля 2026 года финансовую помощь украинцам начнут начислять не позднее, чем через 14 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о многоцелевой денежной помощи и о том, как её оформить. Каждый член семьи имеет право на 10 000 гривен. Однако выплаты предоставляются ограниченному количеству домохозяйств.
Также Новини.LIVE объясняли, какими программами помощи могут воспользоваться украинцы в 2026 году.Населению доступны как государственные программы, так и международные. Граждане, в частности, могут получить финансовую поддержку на аренду жилья, открытие бизнеса и прочее.
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