Первая регистрация автомобиля в Украине — каким будет размер пенсионного сбора осенью 2025 года

Автомобили на дороге. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году граждане, если впервые будут регистрировать легковой автомобиль в Украине, должны уплатить некоторые налоги. Например — сбор на государственное пенсионное страхование, оплата которого является обязательной

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее

Реклама

Читайте также:

Налоги за первую госрегистрацию легковушки в 2025 году

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование — одноразовый как для новых, так и для подержанных автомобилей, прибывших из других стран, говорится в сообщении сообщества "Ты же юрист" в Telegram-канале.

Размер сбора в 2025 году является следующим:

если цена автомобиля до 499 620 грн — 3%;

от 499 620 до 878 120 грн — 4%;

более 878 120 грн — 5%.

Не уплачивается сбор за первую регистрацию только с электромобилей.

Что еще стоит знать

Напомним, что с октября 2025 года льготы по уплате ЕСВ получили:

самозанятые лица;

совместители;

предприниматели в трехлетнем декретном отпуске.

Что касается женщин в декрете, то фактически за них ЕСВ платит орган социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что для таксистов в Украине обновят налоговые правила. Ожидается, что они будут платить налог со всего дохода по общей ставке 18% плюс 5% военного сбора. Узнавайте также, когда в Украине могут измениться налоги.