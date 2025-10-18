Первая регистрация автомобиля в Украине — каким будет размер пенсионного сбора осенью 2025 года

Первая регистрация авто — какой пенсионный сбор надо уплатить
В 2025 году граждане, если впервые будут регистрировать легковой автомобиль в Украине, должны уплатить некоторые налоги. Например — сбор на государственное пенсионное страхование, оплата которого является обязательной
Налоги за первую госрегистрацию легковушки в 2025 году
Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование — одноразовый как для новых, так и для подержанных автомобилей, прибывших из других стран, говорится в сообщении сообщества "Ты же юрист" в Telegram-канале.
Размер сбора в 2025 году является следующим:
- если цена автомобиля до 499 620 грн — 3%;
- от 499 620 до 878 120 грн — 4%;
- более 878 120 грн — 5%.
Не уплачивается сбор за первую регистрацию только с электромобилей.
Что еще стоит знать
Напомним, что с октября 2025 года льготы по уплате ЕСВ получили:
- самозанятые лица;
- совместители;
- предприниматели в трехлетнем декретном отпуске.
Что касается женщин в декрете, то фактически за них ЕСВ платит орган социальной защиты населения.
