Проверяем кошельки — ТОП 15 ценных монет Украины

ТОП 15 Ценных монет Украины — ФОТО: Новини.LIVE

Сегодня, 2 сентября, украинская гривня отмечает свой 28-ой день рождения. Новини.LIVE вспомнили, как развивалась национальная валюта, а также выяснили, за какие украинские монеты, которые могут находиться в копилках украинцев, коллекционеры готовы платить хорошие деньги.

Эволюция гривни

Ровно 28 лет назад, в следствие денежной реформы, национальной валютой в Украине стала гривна. Были введены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Для названия разменной монеты предлагали названия "сотый", "резаная", но в итоге отдали предпочтение "копейке". Первые украинские монеты чеканились на Луганском станкостроительном заводе и частично на монетном дворе Италии. Были выпущены номиналы достоинством 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

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Спустя 28 лет и несколько волн девальвации, банкнотный ряд и номиналы копеек существенно изменились. Добавились банкноты номиналом 200, 500 и 1000 грн. Мелкие монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 копеек вовсе были измяты из оборота. Также активно выводятся из обращения мелкие банкноты номиналом 1, 2 грн, а взамен чеканятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 грн.

Сколько стоят украинские монеты

Старые монеты, которые годами лежат у многих в банках — выбрасывать не стоит. Как говорят нумизматы, в копилках украинцев могут быть весьма редкие и дорогостоящие экземпляры. За некоторые из них коллекционеры готовы платить тысячи гривен.

Например, за 2 копейки 1992 года можно выручить от 13 до 17 тыс. грн. Иногда цены доходят и до сотен тысяч. "Недавно алюминиевые 2 коп. 1992 были проданы за 107 тыс. грн. Эта редкая монета с историей. Она была найдена в Ивано Франковской области", — рассказывает коллекционер-нумизмат Василь Бегиш.

Также ценные монеты есть и у других номиналов. Так, за 1 копейку 1994 года предлагают около 2,5 тыс. грн, тот же номинал 1996 года можно продать за 600–1,3 тыс. грн, 5 копеек 1994 года — 2,5–3,5 тыс. грн., 10 копеек 1992 года — 1,8–3,3 тыс. грн, а 25 копеек 1995 года за 1,5–2,5 тыс. грн.



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Более того, как рассказывает коллекционер-нумизмат Василь Бегиш, украинские редкие монеты в последнее время уверенно растут в цене. "Есть много интересных монет. Разновидности браков очень неплохо подросли в цене. Например, перевернутые 1 коп. и 5 коп. 1992 и 2000 годов. Их продавали по цене гривна за градус, то есть в среднем, по 200 грн. Сейчас же на аукционах они стоят по 450 грн. Хоть и не такие редкие, но в цене подросли. Есть и другие примеры. Например, 50 коп. 1992 года. Особенно луганский чекан английскими штамелями. Они продавались максимум по 6 тыс. А сейчас по 10 - 11 тыс. грн. Рост стоимости почти в два раза", — рассказывает коллекционер.

В целом, по его словам, рынок немного притих. Но обращений украинцев, желающих продать монеты хватает. "Чаще всего обращаются с украинской монетой. Бывает, что нашли монетку на огороде и думают, что заработают неплохие деньги. А сегодня дорога каждая копейка. Или увидели где-то в интернете, что такая-то монета была продана за дорого. И начинают звонить и просят купить. Но чаще всего бывает, что такие монетки не стоят даже одной гривны. Они могут быть либо не редкостные, либо утрачены, то есть их могла съесть земля, или они сильно окислились за десятилия в копилке. Есть также и те, кого ситуация вынуждает сбрасывать много чего за бесценок", — говорит Бегиш.

Как отличить редкую монету

Дело в том, что одного совпадения номинала и года монеты недостаточно, чтобы считать монету ценной. Ценность монет зависит от многих факторов. Во-первых, есть отличия между сериями штампов монет. Они могут заключаться в толщине шрифта, количестве ягод на гроздьях, как в 1 и 25 копейках, и даже в металле. Особо ценятся бракованные монеты и "перепутки", когда в процессе чеканки были перепутаны штампы. Например, аверс от одной серии, а герб от другой. "Взять, например, 1 коп. 1992 года. Сама по себе она не является редкостной. Но среди них есть редкие разновидности, которые могут стоить от 1,5 до 35 тыс. грн и выше в зависимости от состояния", — рассказывает Бегиш.

Также есть определенное количество номиналов монет, которые просто были выпущены в небольшом количестве. Такие монеты всегда ценные. Но нужно быть аккуратным, ведь на рынке часто встречаются и подделки. Не так давно в сети продавали поддельные 2 коп. 1992 года за 1 тыс.

Правда и среди подделок встречаются ценные экземпляры. Одна из таких — так называемая хулиганская, поддельная, гривня 1992 года выпуска сегодня оценивается в 2-3 тыс. долл. В любом случае, как советует коллекционер, перед продажей или покупкой нужно проверять все до мелких деталей. "Нужно открыть каталог и сравнивать. Какая должна быть единичка, какие зерна, лисья, аверс, реверс. Многие этого не понимают" - говорит Бегиш.