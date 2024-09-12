Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизтопливо и автогаз 13 сентября 2024 года

Оператор АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На автозаправках Украины изменились цены на топливо. Стоимость бензина, дизеля и автогаза выросла. Больше всего снова подорожал автомобильный газ — его цена за последние сутки выросла на 29 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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По данным мониторингового портала, 13 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л;

дизельное топливо — 52,72 грн/л;

сжиженный газ — 30,78 грн/л.

A-95+ — 60,22 грн/л;

А-95 — 56,60 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,72 грн/л;

сжиженный газ — 29,78 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 13 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Топливо бренда "Евро-95" 13 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 30,88 грн/л.

Напомним, эксперты рассказали, чего категорически нельзя делать, чтобы преждевременно не убить двигатель авто. Часто сами водители оказываются виновными в рекордно быстрой порче двигателя.

Мы также писали, что украинским водителям грозит новый штраф до 17 000 гривен. В Верховной Раде рассматривается законопроект №9642, предусматривающий суровое наказание для автомобилистов за дрифтовку в населенных пунктах.