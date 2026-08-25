Ощадбанк вернет 10% компенсации: кто может воспользоваться

Женщина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В 2026 году владельцы пяти видов премиальных карт международной платежной системы Visa, выпущенных государственным финансовым учреждением "Ощадбанк", смогут получить скидку до 10%. Денежные компенсации предусмотрены при покупке товаров в одной из сетей магазинов, специализирующихся на продаже парфюмерии и косметики.

О том, при каких условиях гарантируются скидки, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому из клиентов Ощадбанка предусмотрены компенсации

Речь идет о реализации совместной акционной программы от Ощадбанка и Visa, которая предусматривает предоставление дополнительной 10% скидки к клиентской карте в сети магазинов Bomond.

"Получите дополнительные 10% скидки к вашей клиентской карте в сети магазинов Bomond с вашей премиальной картой Visa. В Bomond каждый визит — это не только новое средство или флакон любимого аромата. Это настроение, забота, ритуал, который начинается с удачной покупки. А теперь — еще и приятный бонус", — говорится в сообщении.

Важно, что скидки предоставляются при оплате исключительно премиальными картами:

Visa Platinum; Visa Platinum Business; Visa Signature; Visa Signature Business; Visa Infinite.

Данное предложение действует во всех магазинах Bomond в следующих городах:

Киев;

Харьков;

Одесса;

Львов;

Хмельницкий;

Днепр;

Запорожье;

Винница;

Луцк;

Сумы.

Как клиентам Ощадбанка воспользоваться предложением

Чтобы получить скидку, необходимо произвести оплату в любом магазине Bomond в вышеперечисленных городах.

Перед оплатой необходимо сообщить кассиру о расчете премиальной картой Visa. Также скидка действует при оплате через Apple Pay или Google Pay.

При этом действие акционного предложения не распространяется на оплату товаров в интернет-магазине Bomond.

Кроме того, клиентов предупредили, что:

дополнительная скидка возможна исключительно при наличии клиентской карты;

не суммируется с другими скидками;

не распространяется на акционные предложения в магазине.

Bomond — известная украинская сеть магазинов элитной парфюмерии и косметики, основанная в 1999 году. Клиентам доступен широкий ассортимент средств по уходу за кожей, косметики и парфюмерных брендов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о совместной кэшбэк-программе от Ощада и системы Mastercard. По правилам, клиентам гарантируется скидка до 30% при бронировании номеров с помощью четырех видов премиальных карт. Главным условием для получения скидки является оплата через онлайн-сервис "Бронируй".

Еще Новини.LIVE писали, что некоторым клиентам Ощадбанка посоветовали, как действовать, если после поступления пенсионных средств на банковские карты возникли проблемы с работой приложения и веб-банкинга "Ощад24". Если граждане потеряли доступ к собственному счету для проведения операций, стоит воспользоваться рекомендациями представителя банка.