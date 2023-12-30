Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 декабря 2023 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

На украинских АЗС упали цены на топливо — сколько оно стоит сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 30 декабря, на украинских АЗС снизились цены все виды горючего, кроме бензина бренда А-95+. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали почти на 20 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 30 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 30 декабря
По данным мониторингового сайта, 30 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,49 грн/л;
- А-95 — 51,36 грн/л;
- А-92 — 48,39 грн/л;
- дизельное топливо — 51,34 грн/л;
- сжиженный газ — 29,73 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,63 грн/л,
- А-95 — за 51,65 грн/л,
- бензин А-92 — за 48,79 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,68 грн/л,
- сжиженный газ — 31,00 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 30 декабря
30 декабря горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 г рН/л, на Shell — 29,47 грн/л.
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