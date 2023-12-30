Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 декабря 2023 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 30 декабря, на украинских АЗС снизились цены все виды горючего, кроме бензина бренда А-95+. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали почти на 20 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 30 декабря

По данным мониторингового сайта, 30 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,49 грн/л;

А-95 — 51,36 грн/л;

А-92 — 48,39 грн/л;

дизельное топливо — 51,34 грн/л;

сжиженный газ — 29,73 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,63 грн/л,

А-95 — за 51,65 грн/л,

бензин А-92 — за 48,79 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,68 грн/л,

сжиженный газ — 31,00 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 30 декабря

30 декабря горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.

ВС RLS — 46,40 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 г рН/л, на Shell — 29,47 грн/л.

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