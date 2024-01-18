Цены на топливо в Украине по состоянию на 18 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 18 января, цены на украинские АЗС продолжили падать. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза немного снизилась. Больше всего подешевел бензин марки А-92. Цены на него упали на 10 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 18 января

По данным мониторингового сайта, 18 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,31 грн/л;

А-95 — 51,01 грн/л;

А-92 — 47,75 грн/л;

дизельное топливо — 51,00 грн/л;

сжиженный газ — 28,18 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,12 грн/л,

бензин А-92 — за 47,94 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,09 грн/л,

сжиженный газ — 28,59 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 18 января

18 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 45,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ДТ на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза – 29,50 грн/л, на KLO — 28,79 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

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