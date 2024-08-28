Цены на топливо в Украине —— сколько стоит бензин, газ и дизель 29 августа 2024 года

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине цены на горючее почти не изменились. На автозаправках снизилась стоимость бензина марки А-95+ и А-92. В то же время, подорожал автогаз — цена на него выросла на четыре копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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По данным мониторингового портала, 29 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,32 грн/л;

дизельное топливо — 52,69 грн/л;

сжиженный газ — 28,62 грн/л.

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 28,15 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 29 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 29 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Напомним, американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Подразделение компании в Поднебесной опросил около 10 тысяч владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев.

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