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На АЗС Украины подешевело топливо — сколько будет стоить бензин завтра

13 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 14 августа
Автозаправочная в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Святослав Мотюженко - Редактор

На АЗС Украины в течение последних суток немного снизились цены на топливо. Больше всего потерял в стоимости бензин бренда А-92. При этом удорожал автогаз. Цены на него выросли на 11 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 14 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 14 августа

По данным мониторингового портала, 14 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,00 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,05 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,91 грн/л;
  • А-95 — 56,64 грн/л;
  • А-92 — 53,78 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,92 грн/л.
Стоимость бензина дизеля и автогаза в Украине 14 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 14 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 14 августа

Топливо бренда "Евро-95" 14 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, повышенный расход горючего может быть связан как с манерой вождения и условиями езды, так и с состоянием автомобиля. Написали о причинах повышенного расхода топлива и что делать, чтобы их устранить.

Мы также рассказывали, как правильно и быстро почистить автомобильные диски. В идеале колеса лучше чистить два раза в месяц.

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