Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow На АЗС сильно выросли цены на автогаз — какой будет стоимость топлива завтра arrow

На АЗС сильно выросли цены на автогаз — какой будет стоимость топлива завтра

24 июля 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 25 июля
Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских заправках сильно выросли цены на автогаз. Стоимость этого вида горючего в среднем выросла на 25 копеек. В то же время, цена бензина А-95+ снизилась на одну копейку, а дизель подешевел на две копейки. Цены на бензин А-95 и А-92 остались на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 25 июля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине 25 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 25 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 25 июля

По данным мониторингового портала, 25 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,55 грн/л;
  • А-92 — 53,72 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,66 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,09 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,73 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,83 грн/л.
Сколько стоит бензин дизель и автогаз 25 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 25 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 25 июля

Топливо бренда "Евро-95" 25 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 27,98 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, перерегистрация авто через "Дію" стала еще проще. Пользователям приложения теперь будет указываться причина отказа в перерегистрации авто.

Мы также писали, что автоэксперт объяснил, почему летом может закипеть двигатель автомобиля. Перегрев двигателя во время движения может произойти по нескольким причинам. В любом случае последствия закипания могут быть ужасающими для мотора — вплоть до необходимости капитального ремонта агрегата.

бензин авто деньги АЗС цены в Украине цены топливо дизтопливо рынок топлива автогаз Цены на топливо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба