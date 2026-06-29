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Главная Финансы Пенсионеры не поедут бесплатно во всем транспорте где придется платить в июле

Пенсионеры не поедут бесплатно во всем транспорте где придется платить в июле

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 06:10
Проезд для пенсионеров в транспорте: где придется платить
Люди спускаются в метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Государство предоставляет пожилым людям различные льготы. Например, пенсионеры могут экономить на поездках в общественном транспорте. Однако эта льгота действует не для всех.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте", передает Новини.LIVE.

Льготы в общественном транспорте и на такси для пенсионеров в июле

Деньги за проезд с пенсионеров не взимают в таких видах общественного транспорта, как:

  • трамвай;
  • автобус;
  • троллейбус;
  • пригородная электричка.

Оплачивать место придется в междугородних автобусах и поездах. Причина: льгота не распространяется на эти виды транспорта.

Также в Киеве жители и гости города платят за проезд в метро. Впрочем, для киевлян доступна "Карта киевлянина", которую могут оформить люди пенсионного возраста и получить льготные условия на проезд в метро.

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Что касается такси, то эта услуга для пенсионеров является платной.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые пенсионеры в Украине могут платить меньше за коммунальные услуги. Отдельные льготы предоставляются жителям сел. Так, бывшие учителя, медики, фармацевты и работники культуры могут получить полную компенсацию за газ, свет и твердое топливо. А гражданам с низкими доходами предоставляется жилищная субсидия.

Ранее Новини.LIVE писали, кому в Украине предоставляется пенсия по инвалидности. Такую помощь назначают людям, которые являются частично или полностью нетрудоспособными. Впрочем, выплаты могут отменить при определенных условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали о максимальной и минимальной пенсии в Украине. Так, в июле 2026 года государство продолжит обеспечивать граждан выплатами. Размер пенсий, например, будет колебаться от 2 595 до 25 950 гривен.

пенсионеры льготы общественный транспорт
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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