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Комендантский час — какие штрафы грозят за нарушение

21 января 2024 13:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Нарушение комендантского часа – какой штраф нужно заплатить
Полицейские проверки. Фото: te.20minut.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Комендантский час в Украине является необходимой мерой безопасности в условиях военного положения. В отведенное законодательством время гражданам ограничили передвижение, за исключением тех, кто задействован в конкретных задачах на местности. За нарушение комендантского часа грозит наказание.

Об этом рассказал эксперт Центра политико-правовых реформ Егор Крапивин.

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Какие штрафы могут выписать за нарушение комендантского часа

Во время комендантского часа гражданам запрещается находиться на улице и в общественных местах. Исключение предоставляется лицам, имеющим специальный пропуск или соответствующее удостоверение.

Целью комендантского часа является минимизация гражданских лиц в публичных местах для повышения уровня безопасности. Это юридическое основание для проверки документов, остановки автомобиля, задержания. Нарушители несут ответственность за невыполнение законных требований патрулей, состав которых определяет местная власть.

К ответственности по ст. 185 КУоАП привлекает суд по материалам, составляющим полицейские. Наказание — штраф в размере 136 до 255 грн. общественные или исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

"К ответственности по ст. 185 КУоАП привлекает суд по материалам, составляющим полицейские (протокол, видео с нагрудных видеорегистраторов, показания лиц и т.п.). Санкция статьи предусматривает штраф от 136 до 255 грн, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы от 1 до 2 месяцев, или административный арест до 15 суток" , — пояснил эксперт.

Могут ли увеличить штрафы за нарушение комендантского часа

В декабре 2023 года Верховная Рада Украины не приняла в целом законопроект № 10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа. В документе предлагали штраф на граждан от 500 до 1000 тысяч рублей, то есть от 8 500 до 17 тысяч гривен. При повторном правонарушении в течение года предлагали удвоить сумму штрафа, что составляло бы от 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 17 до 34 тысяч гривен.

Для субъектов хозяйствования (бизнеса) за нарушение комендантского часа предлагали наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от 3000 до 6000 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 51 до 102 тысяч гривен.

16 января 2024 года законопроект передан на повторное второе чтение.

Напомним, что во Львове разрешения продавать алкоголь любой крепости с 12:00 до 22:00, то есть на час дольше. Ранее запрет действовал с 12:00 до 21:00.

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