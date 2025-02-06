Киевстар станет владельцем сервиса такси Uklon — что будет дальше

Эмблема Киевстар на фасаде здания. Фото: УНИАН

Мобильному оператору "Киевстар" разрешили совершить сделку по покупке онлайн-сервиса заказа такси Uklon. Разрешение выдали в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава АМКУ Павел Кириленко.

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Отмечается, что "Киевстар", в итоге", получит контроль над одной компанией и тремя обществами с ограниченной ответственностью. Речь о:

UKLON LTD;

"Тех уклон";

"Уклон Корпорейт";

"Уклон Украина".

"Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров)",— отметил Кириленко.

Соглашение между "Киевстар" и Uklon — что известно

В декабре 2024 года журналисты Forbes Ukraine писали, что крупнейшая украинская телеком-компания "Киевстар" сообщила Антимонопольному комитету о своих планах приобрести сервис такси Uklon.

В издании прогнозировали, что для того, чтобы закрыть сделку, мобильному оператору придется заплатить от 40 до 80 млн долл. По словам коммерческого директора Concorde Capital Александра Паращия, благодаря покупке Uklon "Киевстар" превратится в диджитал-компанию, что поможет при выходе на биржу.

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