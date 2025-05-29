Выплаты от Save the Children — кто из украинцев имеет право на денежную помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Семьи с детьми из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить денежную помощь от Международного фонда Save the Children в 2025 году. Для этого необходимо подпадать под определенные требования.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на финансовую помощь

Как отмечается, претендовать на финансовую поддержку могут переселенцы из Мелитополя и Мелитопольского района, которые переселились в Запорожье.

Также такие граждане должны подпадать под следующие категории:

семью возглавляет женщина;

в семье есть один человек на содержании и один человек пожилого возраста (более 60 лет);

домохозяйство с двумя лицами на содержании;

в семье есть беременная женщина или ребенок в возрасте до двух лет;

дом (собственный или арендованный) семьи был разрушен или уничтожен и требует ремонта;

семья заботится о других детях (дальние члены семьи, знакомые, приемные дети);

домохозяйство имеет пожилых людей (старше 60 лет);

одинокие лица, у которых есть инвалидность или хронические болезни;

в домохозяйстве есть дети с инвалидностью или хроническими болезнями.

Как зарегистрироваться на выплаты

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение помощи от Save the Children, нужно заполнить специальную анкету. Там необходимо указать:

фамилию и имя;

контактный номер телефона;

назвать категорию домохозяйства из перечня;

место, откуда выехала семья;

получали ли помощь от любых других фондов;

количество членов семьи, которые нуждаются в помощи.

Детали можно уточнить по контактным данным:

телефон: +380 800 409 845;

e-mail: ukrainianresponse@savethechildren.org.

Ранее мы рассказывали, что украинки могут подать заявки для участия в программе фонда "Вітри змін". По проекту, выплаты будут доступны в трех украинских регионах.

Также сообщали, что жители Харьковщины могут получить финансовую помощь от Красного Креста Украины. Средства предусмотрены для ведения сельского домохозяйства.