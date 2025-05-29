Выплаты от Save the Children — кто из украинцев имеет право на денежную помощь

Денежная помощь от Save the Children — где доступны выплаты
Семьи с детьми из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить денежную помощь от Международного фонда Save the Children в 2025 году. Для этого необходимо подпадать под определенные требования.
Об этом говорится в сообщении фонда.
Кто имеет право на финансовую помощь
Как отмечается, претендовать на финансовую поддержку могут переселенцы из Мелитополя и Мелитопольского района, которые переселились в Запорожье.
Также такие граждане должны подпадать под следующие категории:
- семью возглавляет женщина;
- в семье есть один человек на содержании и один человек пожилого возраста (более 60 лет);
- домохозяйство с двумя лицами на содержании;
- в семье есть беременная женщина или ребенок в возрасте до двух лет;
- дом (собственный или арендованный) семьи был разрушен или уничтожен и требует ремонта;
- семья заботится о других детях (дальние члены семьи, знакомые, приемные дети);
- домохозяйство имеет пожилых людей (старше 60 лет);
- одинокие лица, у которых есть инвалидность или хронические болезни;
- в домохозяйстве есть дети с инвалидностью или хроническими болезнями.
Как зарегистрироваться на выплаты
Для того, чтобы зарегистрироваться на получение помощи от Save the Children, нужно заполнить специальную анкету. Там необходимо указать:
- фамилию и имя;
- контактный номер телефона;
- назвать категорию домохозяйства из перечня;
- место, откуда выехала семья;
- получали ли помощь от любых других фондов;
- количество членов семьи, которые нуждаются в помощи.
Детали можно уточнить по контактным данным:
- телефон: +380 800 409 845;
- e-mail: ukrainianresponse@savethechildren.org.
Ранее мы рассказывали, что украинки могут подать заявки для участия в программе фонда "Вітри змін". По проекту, выплаты будут доступны в трех украинских регионах.
Также сообщали, что жители Харьковщины могут получить финансовую помощь от Красного Креста Украины. Средства предусмотрены для ведения сельского домохозяйства.
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