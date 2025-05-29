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Денежная помощь от Save the Children — где доступны выплаты

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Дата публикации 29 мая 2025 11:09
Выплаты от Save the Children — кто из украинцев имеет право на денежную помощь
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Семьи с детьми из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить денежную помощь от Международного фонда Save the Children в 2025 году. Для этого необходимо подпадать под определенные требования.

Об этом говорится в сообщении фонда.

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Кто имеет право на финансовую помощь

Как отмечается, претендовать на финансовую поддержку могут переселенцы из Мелитополя и Мелитопольского района, которые переселились в Запорожье.

Также такие граждане должны подпадать под следующие категории:

  • семью возглавляет женщина;
  • в семье есть один человек на содержании и один человек пожилого возраста (более 60 лет);
  • домохозяйство с двумя лицами на содержании;
  • в семье есть беременная женщина или ребенок в возрасте до двух лет;
  • дом (собственный или арендованный) семьи был разрушен или уничтожен и требует ремонта;
  • семья заботится о других детях (дальние члены семьи, знакомые, приемные дети);
  • домохозяйство имеет пожилых людей (старше 60 лет);
  • одинокие лица, у которых есть инвалидность или хронические болезни;
  • в домохозяйстве есть дети с инвалидностью или хроническими болезнями.

Как зарегистрироваться на выплаты

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение помощи от Save the Children, нужно заполнить специальную анкету. Там необходимо указать:

  • фамилию и имя;
  • контактный номер телефона;
  • назвать категорию домохозяйства из перечня;
  • место, откуда выехала семья;
  • получали ли помощь от любых других фондов;
  • количество членов семьи, которые нуждаются в помощи.

Детали можно уточнить по контактным данным:

  • телефон: +380 800 409 845;
  • e-mail: ukrainianresponse@savethechildren.org.

Ранее мы рассказывали, что украинки могут подать заявки для участия в программе фонда "Вітри змін". По проекту, выплаты будут доступны в трех украинских регионах.

Также сообщали, что жители Харьковщины могут получить финансовую помощь от Красного Креста Украины. Средства предусмотрены для ведения сельского домохозяйства.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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