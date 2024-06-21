Гранты на развитие собственного экспорта — как получить до 40 тыс. евро на бизнес

Европейская валюта. Фото: Reuters

Министерство экономики Украины совместно с европейскими партнерами запустило новую грантовую программу на 480 тысяч евро для малого и среднего бизнеса. В рамках программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро для развития экспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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В грантовой программе могут принять участие малые и средние украинские предприятия, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.п.), а также других отраслях с экспортным и инновационным потенциалом.

В рамках проекта 12 отобранных участников получат гранты до 40 тысяч евро каждый, а также групповые и индивидуальные консультации от экспертов, нетворкинг-сессии и другие мероприятия, направленные на выявление и устранение препятствий, мешающих бизнесу на пути экспорта и инновационного развития.

Заявки на участие в грантовой программе можно подать до 23:59 25 июня 2024 года на сайте проекта по ссылке.

"Этой грантовой программой мы хотим помочь украинским бизнесам преодолеть последствия войны, обеспечить доступ к финансированию, помочь с поиском новых рынков и улучшить бизнес-среду Украины", — сказал руководитель отдела госфинансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства ЕС в Украине Генрик Витфельдт.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках государственной программы "єРобота" жители Харьковской области могут получить гранты на собственное дело на полмиллиона гривен. Сумма вдвое больше, чем была в прошлом году.

Мы также писали, что редакция "ТиКиїв" приглашает молодых художников этим летом поучаствовать в грантовой программе "Ти та Київ". Программа направлена на поддержку молодых художников в области видеопродакшена, фотографии и графического дизайна.