Электронные деньги больше не спрячешь: как новые правила Минюста изменят жизнь должников

Банкомат, руки открывают пустой кошелек. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине вступает в силу новый порядок принудительного взыскания долгов, который переводит процедуру в полноценный цифровой формат. Государство отходит от простой блокировки банковских карт и переходит к автоматическому списанию средств. Отныне финансовые учреждения обязаны каждый час проверять новые запросы от исполнителей, а под принудительные санкции попадут не только банковские счета, но и электронные виртуальные кошельки.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Что изменится: нововведения цифрового механизма

В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины, отныне:

если раньше система обеспечивала лишь автоматизированный арест, то обновленный алгоритм охватывает весь процесс — от поиска активов и наложения ареста до принудительного списания и перечисления денег взыскателю через Автоматизированную систему исполнительного производства;

помимо банков, к цифровой системе подключаются небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег и другие финансовые компании;

использование электронных кошельков больше не позволит уклоняться от исполнения судебных решений. Электронные деньги официально приравнены к обычным средствам: их смогут блокировать, принудительно выкупать и перечислять на счета исполнительной службы.

Сроки предоставления информации

Одним из главных требований приказа является оперативность обмена данными.

Специально установленные временные рамки предусматривают:

Информационные системы банков и платежных сервисов должны ежечасно проверять наличие новых документов от государственных или частных исполнителей. Предоставить сведения о наличии счетов, электронных кошельков и остатков средств финансовые учреждения обязаны не позднее чем в течение часа.

Риски и права граждан

Благодаря новому порядку время между возбуждением производства и фактическим взысканием долгов сократится до минимума. Однако специалисты предупреждают, что постоянная работа в режиме нон-стоп создает технические риски. Любые сбои в информационных системах финансовых учреждений могут привести к задержкам в снятии арестов после полного погашения задолженности.

В то же время для населения действуют четкие законодательные гарантии на период военного положения:

наложение ареста и списание касаются не всех средств без исключения;

должник имеет право осуществлять расходные операции с одного текущего счета на сумму, не превышающую двух размеров минимальной заработной платы.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как восстановить доступ к заблокированной карте из-за задолженности. В случае блокировки счетов государство не оставляет должника без финансовой "подушки". Ее размер составляет две минимальные заработные платы.

Также Новини.LIVE сообщали, где существенно вырастут тарифы на воду. Эксперты отмечают, что сейчас активно идет повышение цен на водоснабжение. Первыми по новым тарифам за воду уже платили жители Запорожья, Луцка и Черновцов.