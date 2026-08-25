Доплаты к пенсиям от 150 до 5 700 грн: кто получит в сентябре

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В сентябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит гражданам ряд различных надбавок, доплат и повышений к пенсиям в соответствии с отдельными правилами в зависимости от наличия соответствующих статусов. Всего насчитывается около десяти дополнительных выплат, а начисление произойдет как автоматически, так и по личному обращению.

О том, кто будет иметь право на выплаты в следующем месяце, рассказывает издание Новини.LIVE.

Надбавки за возрасту

В частности, в сентябре ПФУ предоставит надбавки гражданам почтенного возраста: с 70 лет пенсионеры получат дополнительно 300 грн, с 75-ти — 456 грн, с 80-ти — 570 грн. Соответствующие доплаты не суммируются, а начисляются в виде разницы после достижения возрастного порога. Главным условием для назначения выплат является определенный размер пенсии. Он не должен превышать 10 340 грн.

Доплаты за уход

80-летние пенсионеры, не имеющие родственников, имеют право на надбавку "на уход". Сумма надбавки равна 40 % от размера прожиточного минимума (в 2026 году — 1038 грн/мес.).

Такая доплата гарантируется гражданам, нуждающимся в посторонней помощи, в частности людям с инвалидностью, которым не предоставляется данный вид пенсионного обеспечения. Для этого необходимо медицинское подтверждение — заключение врача. Получение таких выплат требует личного участия заявителя в виде обращения в медицинское учреждение и ПФУ.

Надбавки за содержание

В сентябре неработающие пенсионеры, содержащие родственников, получат доплаты. В частности, дедушкам или бабушкам, у которых есть несовершеннолетние внуки или взрослый с инвалидностью, предусмотрена надбавка в размере 150 грн на каждого ребенка.

В то же время такая надбавка для военных пенсионеров будет значительно выше. Если такие лица содержат родственников, то им доплачивают 50% от размера прожиточного минимума (в 2026 году — 1 297 грн) за каждого человека. Ключевое условие для получения выплаты — отсутствие работы или бизнеса.

Доплаты для доноров

Также граждане со статусом "Почетного донора Украины" или "Почетного донора СССР" имеют право на надбавку в размере 10% от суммы прожиточного минимума (в 2026 году — 259 грн/мес.).

Хотя в этом году такие доплаты для новых доноров отменили, в сентябре дополнительные суммы получат те, кто оформил их ранее.

Выплата 5 700 грн к пенсии

В рамках закона № 3113-ІХ борцы за независимость Украины в XX веке, пострадавшие от репрессий в советское время, получат дополнительные выплаты. Благодаря ежегодному индексированию выплата выросла до 5 667 грн.

Таким гражданам необходимо подать заявление и документы, подтверждающие статус реабилитированного лица или участника освободительного движения, в Пенсионный фонд.

Доплаты для 65-летних

Также государство предоставляет гарантированные минимумы гражданам в возрасте старше 65 лет, если пенсия окажется меньше 4 213 грн.

Соответствующие доначисления будут произведены при следующих условиях: полный страховой стаж (30 лет для женщин/35 для мужчин), отсутствие работы.

Предусматривается автоматическое предоставление доплаты к гарантированной сумме, гражданам не нужно обращаться в ПФУ.

Надбавка 2 595 грн к пенсии

Доплата в размере 2 595 грн предусмотрена для граждан, проживавших в радиационно загрязненных зонах безусловного/обязательногообязательного или гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года и в период до января 1993 года. Рассчитывать на выплату можно даже при отсутствии документальных данных.

В этом году правительство расширило основания для подтверждения факта проживания, если документы не сохранились.

Обновить данные необходимо до 30 сентября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о праве на доплату к пенсии по возрасту гражданам, имеющим статус участника боевых действий. Соответствующие надбавки привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году сумма выросла до 648 грн. Дополнительная выплата составляет 25% от минимума. Сумма может ежегодно пересматриваться в связи с изменением показателя прожиточного минимума.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторые граждане имеют право на максимальную пенсию в размере около 26 000 грн. Согласно закону, самые высокие пенсии выплачиваются в соответствии со специальными законами. Как правило, их предоставляют за выдающуюся работу в период трудовой деятельности, а также тем, кто работал в силовых или государственных органах. Суммы пенсий для таких лиц определяются иначе, чем для традиционных выплат.