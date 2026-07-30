Доля в 70% от зарплаты: кому ПФУ начислит повышенную пенсию

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в соответствии с отдельным законом начисляет нескольким категориям граждан пенсию в размере 70% от заработной платы, тогда как стандартная выплата не превышает 30% от дохода. Известно, при каких условиях украинцы могут претендовать на усиленную финансовую поддержку со стороны государства.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Кому в Украине гарантируют пенсию в размере 70% от зарплаты

По данным фонда, правом на повышенную пенсию наделены семьи военнослужащих, пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии. Таких граждан приравнивают к семьям погибших.

В соответствии с законом "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" и статей 46–47 Гражданского кодекса, пропавшими без вести признаются лица, о местонахождении которых нет информации более одного месяца, если они пропали в результате военных действий.

После вступления в силу судебного решения о признании гражданина пропавшим без вести или объявлении его умершим, родственники имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Рассчитывать на усиленную государственную поддержку могут следующие лица из числа членов семьи пропавшего без вести бойца:

несовершеннолетние дети (до 18 лет или до 23 лет в случае обучения по дневной форме);

нетрудоспособные родители, супруга/супруг в случае потери основного источника дохода после смерти военнослужащего;

члены семьи пенсионеров из числа военнослужащих, если кормилец пропал, получая пенсию, или в течение пяти лет после ее прекращения.

Согласно нормам законодательства, предусмотрен фиксированный размер выплат в виде доли от суммы денежного обеспечения:

Доля в размере 70% денежного довольствия военнослужащего — родителям (одному из родителей), супруге/супругу, независимо от наличия других нетрудоспособных родственников; Доля в размере 70% денежного довольствия погибшего военнослужащего-кормильца — одному ребенку; Доля в размере 50% денежного довольствия — для двух и более детей.

Куда обращаться за назначением пенсии и необходимые документы

Как поясняют в ПФУ, если военнослужащему не была назначена пенсия, то его родственникам следует подавать заявление через уполномоченное подразделение министерства или ведомства, где он нес военную службу.

В случае получения пенсии до пропажи без вести необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по адресу проживания или пребывания.

К заявлению необходимо приложить целый пакет документов (копии). Пенсию могут назначить на основании представленных:

паспорта и сведений об адресе регистрации/проживания;

идентификационного кода;

свидетельства о смерти;

документов, подтверждающих родственные связи (свидетельство о рождении/браке);

документа о нетрудоспособности;

при наличии — данных о группе инвалидности;

заключения о времени наступления инвалидности до 18-летнего возраста (для детей, достигших совершеннолетия);

справки из учебного заведения об обучении членов семьи на дневной форме обучения;

документа о страховом стаже не менее 20 лет (для пенсии матери, жены в возрасте 50–55 лет);

документа, подтверждающего, что пасынок/падчерица не получают алиментов от родителей;

реквизитов банковского счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторые работники могут рассчитывать при назначении пенсии по возрасту на предоставление единовременной денежной помощи. Ее размер равен 10 месячным пенсиям. В частности, если в августе назначат выплату в размере 8 000 грн, то дополнительно предоставят 80 000 грн. Для получения такого права необходимо соблюсти несколько требований, в частности, относительно стажа.

Также Новини.LIVE писали о том, кто в Украине получит право на пенсию в размере более 16 000 грн в августе, тогда как стандартная минимальная пенсия составляет 2 595 грн. Отдельная категория граждан может претендовать на повышенный минимум за счет особого статуса. Речь идет об инвалидности, полученной в результате ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.