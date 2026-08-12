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Главная Финансы Деньги "Зимней поддержки": кому вскоре выплатят долги

Деньги "Зимней поддержки": кому вскоре выплатят долги

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 18:00
6500 гривен "Зимней поддержки": украинцам объяснили, как получить невыплаченные деньги
Мужчина возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Некоторым украинцам, которым еще в 2025 году назначили 6500 гривен "Зимней поддержки", деньги так и не поступили. Теперь государство определило, как выплатить эту помощь. Хорошая новость в том, что повторно подавать заявление не нужно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Юридический справочник для ВПЛ".

Кто должен получить 6500 гривен

Выплату назначали в 2025 году представителям наиболее уязвимых категорий. В частности, речь идет о:

  • детях, в отношении которых установлена опека или попечительство;
  • детях с инвалидностью, воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа;
  • детях из малообеспеченных семей;
  • детях и людях с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц;
  • одиноких пенсионерах.

Важно, что речь идет именно о тех людях, которым помощь уже была назначена в 2025 году, но они не получили деньги.

Нужно ли снова подавать заявление

Если вам уже назначили 6500 гривен, повторно обращаться в ПФУ и подавать новое заявление не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно определит, кому не выплатили средства, и передаст необходимую информацию для финансирования помощи. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 877 от 8 июля 2026 года.

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Что будет со специальным счетом

Для получения средств необходим специальный счет. Если такого счета у человека нет, Пенсионный фонд должен сам обратиться в уполномоченный банк, чтобы его открыли.

Но здесь есть важный момент: после открытия счета получателю нужно будет заключить договор с банком. То есть полностью ничего делать не придется только на первом этапе — ПФУ сам определит получателей и позаботится об открытии счетов.

Сколько времени будет на оформление

После открытия специального счета у человека будет шесть месяцев, чтобы заключить с банком договор. Если этого не сделать в установленный срок, банк сообщит об этом Пенсионному фонду. Это может стать основанием для прекращения дальнейших действий по выплате средств.

Поэтому тем, кому в прошлом году назначили 6500 гривен, стоит следить за информацией от банка и ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе УВКБ ООН принимает заявки на денежную помощь для уязвимых категорий населения. Размер выплат составляет до 12 300 гривен, а претендовать на них могут, в частности, пенсионеры, безработные и люди с инвалидностью при условии соответствия критериям программы.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг и твердого топлива в преддверии зимы. Программа при поддержке США доступна для уязвимых ВПЛ, проживающих в сельской местности, при этом доход на одного члена семьи не должен превышать 8 422 гривен.

выплаты деньги социальная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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