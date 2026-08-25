Денежная помощь от UNHCR: где пенсионерам доступны 4 100 грн

Женщина пожилого возраста. Фото: УНИАН

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В конце лета UNHCR Ukraine, представляющая UN Refugee Agency (Агентство ООН по делам беженцев в Украине), открыла регистрацию на получение финансовой помощи в еще одном населенном пункте прифронтовой области, подвергающейся российским обстрелам. В рамках программы помощь будет предоставлена наиболее уязвимым группам населения.

О том, где можно подать заявки на выплаты в августе, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому и где доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine

Как сообщает пресс-служба организации, в августе 2026 года представители UN Refugee Agency активно работают в Сумском регионе, где ежедневно открывается регистрация в различных населенных пунктах для оформления помощи. В частности, 25 августа обратиться могут жители села Козельное Вильшанской территориальной громады.

Рассчитывать на получение выплат могут уязвимые категории граждан, которые, спасая свои жизни, покинули дома во время войны. Речь идет о:

внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);

беженцах, вернувшихся на родину.

К участию в программе допускаются домохозяйства со следующими сроками перемещения:

Переезд произошел из-за военных угроз или вынужденной эвакуации, имеют статус ВПЛ, полученный за последние 45 дней; Перемещение и получение статуса переселенца произошло в период от 46 дней до полугода из-за военных угроз, обстрелов или обязательной эвакуации; Вернулись домой после перемещения по другим регионам Украины из-за боевых действий; Прибыли из-за границы на родину, куда выезжали из-за военных действий, однако не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Обязательным требованием является соответствие социально-экономическому критерию, при котором среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 8 300 грн. Кроме того, необходимо наличие категории уязвимости (пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи, безработные и т. д.).

В соответствии с правилами программы, каждому члену семьи организация, в зависимости от ситуации, выплатит 10 800 грн (3 600 грн на три месяца) или 12 300 грн (4 100 грн).

Как подать заявку на выплаты и какие документы нужны

По информации организаторов, на этой неделе в Сумской области будут проходить выезды мобильных групп для регистрации в программе денежной помощи. В частности, 25 августа 2026 года в с. Козельное Вильшанской территориальной громады подать заявки можно будет по предварительной записи с 11:30 до 14:00 по адресу: ул. Центральная, 12.

Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации можно по телефону пункта сбора данных — 063 182 68 38.

Кроме того, можно записаться в электронную очередь на получение помощи в пункт сбора данных в Сумах, заполнив специальную форму. Выезды в другие населенные пункты доступны в расписании в Telegram-канале.

Также граждане должны подготовить следующий пакет документов (для каждого члена семьи):

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

контактный номер телефона.

"Ожидайте звонка от сотрудников пункта сбора данных для получения денежной помощи от УВКБ ООН, и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — поясняют в организации.



Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что началась регистрация на получение выплат на покупку твердого топлива для жителей населенных пунктов Шосткинской громады Сумской области. Речь идет о программе, реализуемой при финансовой поддержке Европейского Союза. Рассчитывать на помощь в размере 19 400 грн смогут внутренне перемещенные лица и граждане с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали о программе от БФ "Каритас Украины", которая гарантирует выплаты до 12 300 грн помощи для каждого члена домохозяйства ВПЛ в Полтавской области. В частности, для трех человек в семье предусмотрено 36 900 грн, а количество членов домохозяйства не ограничивается.