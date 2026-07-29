Денежная помощь одиноким людям: где гарантируют выплаты тем, кому 60+

Пожилой мужчина, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года жители одной из украинских областей смогут оформить денежную помощь в рамках проекта благотворительного фонда "Рокада", который оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от войны. На выплаты могут рассчитывать домохозяйства, расположенные недалеко от линии фронта.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Где и кому доступна денежная помощь одиноким людям 60+

Речь идет о совместном проекте помощи украинской некоммерческой организации "Рокада", благотворительного фонда "Ангелы Спасения" и благотворительного фонда "Координационный гуманитарный центр", который реализуется при финансовой поддержке международного "Гуманитарного фонда Украины" (UHF).

Данная инициатива охватывает своей деятельностью две громады в Херсонской области:

Чернобаевскую громаду Херсонского района;

Великоалександровскую громаду Бериславского района.

"Помощь доступна жителям Чернобаевской громады Херсонского района и Великоалександровской громады Бериславского района. Подать заявку могут те, кто в течение последних трех месяцев не получал многоцелевую денежную помощь от гуманитарных организаций", — говорится в сообщении.

Обратиться за финансовой поддержкой могут:

те, кто в течение последних трех месяцев не получал подобную многоцелевую помощь от других гуманитарных организаций;

домохозяйства, которые продолжают проживать вблизи линии фронта, несмотря на риски;

семьи, подпадающие под определенные критерии социальной уязвимости.

Согласно условиям программы:

помощь будет предоставлена только домохозяйствам, находящимся в пределах 0–50 км от линии фронта;

если расстояние составляет 0–20 км, заявку можно подать без подтверждения критериев уязвимости;

если расстояние составляет 21–50 км, то необходимо соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости.

Речь идет о наличии следующих факторов уязвимости:

Одинокие люди в возрасте от 60 лет; Многодетные семьи; Домохозяйства, в которых взрослые граждане не могут работать; Граждане с инвалидностью/хроническими заболеваниями; Одинокие родители с детьми; Недавно перемещенные домохозяйства.

Как зарегистрироваться в программе денежной помощи

Если граждане относятся к уязвимым группам населения и проживают в двух вышеуказанных общинах Херсонской области, то они могут принять участие в проекте. Приемом заявок занимается благотворительный фонд "Рокада".

Чтобы подать заявку на регистрацию в проекте по предоставлению денежной помощи, необходимо обратиться на горячую линию БФ "Рокада" в Херсоне. Оставить заявку на рассмотрение можно по телефону: 0800 332 009.

Организаторы отметили, что сам факт подачи заявки не гарантирует получения финансовой помощи. Претендентов на выплаты будут отбирать по установленным критериям проекта. Также на возможность получить помощь будет влиять объем имеющегося финансирования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что денежная помощь от УВКБ ООН доступна жителям Днепра. Согласно условиям программы, предусмотрено предоставление двух размеров финансовой помощи: 10 800 и 12 300 грн. В частности, претендовать на выплаты могут семьи, вернувшиеся на места постоянного проживания после переезда в пределах страны или из-за рубежа.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Кропивницком фонд "Каритас Украины" принимает заявки от уязвимых категорий граждан для участия в проекте по оформлению финансовых грантов. В рамках программы предусмотрено предоставление от 24 000 до 40 000 грн. Средства можно потратить на профессиональное обучение или на собственное дело.