Денежная помощь до 2 240 евро: кому из украинцев предоставят гранты

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года в ряде украинских областей реализуется совместная программа общественной организации "Центр занятости свободных людей" и международной гуманитарной организации "Mercy Corps", предусматривающая предоставление финансовой помощи для поддержки бизнеса. В ее рамках участники могут получить разные размеры грантов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу организации.

Кому из украинцев предусмотрена грантовая помощь

Как отмечается, программа поддержки микробизнеса призвана поддержать самозанятость во время войны и малое предпринимательство, в частности, в областях, непосредственно пострадавших от войны. В списке:

Днепропетровская;

Одесская;

Черниговская;

Киевская.

В ее рамках участники получат финансовые гранты на запуск или возобновление существующего бизнеса, а также право на консультационную поддержку.

Программа доступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местного населения с территорий, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия (по приказу № 376 Минразвития общин).

К участию будут допускаться только те, кто проживает на подконтрольных правительству Украины территориях. Граждане из районов активных боевых действий/территорий с повышенным риском не смогут получить поддержку.

Как зарегистрироваться на получение помощи и другие детали

По данным организации, отбор претендентов будет проводиться на конкурсной основе, а преимущество получат заявители с реалистичными бизнес-идеями и потенциалом для развития, которые нуждаются в финансовой поддержке для запуска или расширения бизнеса.

По условиям программы граждане смогут получить финансовые гранты в размере до 2 240 евро (эквивалент).

Для регистрации в проекте необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

"Поддержка предоставляется на приобретение необходимых средств (приборы, инструментарий, оборудование и т.п.) для ведения собственного дела", — говорится в сообщении.

Программу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии, предоставленной через Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC).

Подробности об участии в программе, условиях и процедуре отбора можно уточнить по телефону: +38097 460 10 48.

Организаторы добавили, что за период действия программы с 2023 года поддержали 343 микропредприятия в различных областях, а команда проекта совершила около 500 визитов и предоставила консультации, сопровождая участников.

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