Условия для украинских беженцев в Германии

Украинские беженцы в Германии. Фото: Maryan Ivasyk

В последнее время Германия набирает все больше популярности среди украинских беженцев — страна по количеству переселенцев из Украины уже заняла первое место в мире, обогнав Польшу. А все потому, что пока другие страны постепенно уменьшают льготы и помощь, условия в Германии становятся все более привлекательными.

На что украинцы могут рассчитывать в Германии в 2024 году разбиралась журналистка Новини.LIVE в Германии Татьяна Кергер.

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"Хотим отказаться от защиты в Польше и переехать в Германию. Как это сделать?", или "Еду с детьми из Украины. Какие земли еще принимают?". В соцсетях, в группах, где консультируют украинских беженцев, таких сообщений подавляющее большинство.

Германия уже давно опередила Польшу по количеству украинцев, нашедших здесь временное убежище от войны. Их больше миллиона. Если точнее — 1 миллион 125 тысяч 850 человек. Для сравнения, в Польше официально зарегистрировано 954 тысячи украинских беженцев. Причин этому несколько.

Во-первых, географически Германия расположена относительно недалеко от Украины. Поэтому, при необходимости, можно съездить домой.

Во-вторых, немцы предоставляют украинцам приличную социальную защиту. И, в отличие от других европейских стран, немцы не планируют урезать льготы. Даже несмотря на бюджетный кризис. По крайней мере, пообещал это канцлер Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

"Мы будем поддерживать Украину, как и планировали. Так долго, как это будет нужно. Речь идет о 8 миллиардах евро на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета — напрямую или через Европейский Союз — и более 6 миллиардов евро на поддержку украинских беженцев здесь, в Германии", — сказал канцлер.

Женщина с детьми и дипломом о высшем образовании — портрет украинского беженца в Германии

Чтобы понять, кто чаще всего ищет в стране убежище, немецкие социологи провели два масштабных опроса. Первый — сразу после начала полномасштабной войны. Второй — зимой прошлого года.

Они нарисовали обобщенный портрет беженца из Украины. Он получился такой: образованная молодая женщина с несовершеннолетним ребенком, возраст 30-40 лет, уехала в Германию с востока или юга Украины. Вот некоторые ключевые моменты этих социологических исследований:

80% беженцев из Украины — женщины. Из них 60% приехали в Германию с несовершеннолетним ребёнком или детьми;

72% имеют высшее образование;

60% выбрали именно в Германию, потому что имели здесь друзей или знакомых;

4% на момент приезда хорошо владели немецким языком, 14% оценили свой уровень как средний, 82% не знали язык совсем.

Украинские беженцы в Германии. Фото: google.com

Спрашивали социологи у украинцев и о планах на будущее. То есть, что они будут делать после завершения войны. Почти 45% ответили, что хотели бы остаться в Германии навсегда, 38% заявили о желании вернуться домой, остальные еще не определились.

Лагерь, социальные льготы и интеграционные курсы — что ждет украинских беженцев в Германии

С начала полномасштабной войны прошло около двух лет. Германия, которая в феврале 2022 года пообещала принимать украинцев без ограничений и квот, выполняет свое обещание.

Правда, теперь приехать и оформить временную защиту гораздо труднее, чем было раньше. Попробуем ответить на основные вопросы, интересующие потенциальных беженцев из Украины.

Принимает ли еще Германия украинских беженцев? Да, Германия принимает беженцев из Украины. Граждан нашего государства и лиц других национальностей, которые незадолго до 24 февраля 2022 года, в этот день или после него находились в Украине и решили уехать из-за войны.

Можно ли получить временную защиту в Германии, отказавшись от аналогичной защиты в другой стране? И да, и нет. Каждый подобный случай рассматривается индивидуально. Поэтому, если вы имеете статус беженца в другой стране, следует сначала направить электронное письмо в ведомство по делам беженцев или миграционную службу, описать свою ситуацию и спросить, есть ли у вас шанс получить временную защиту в Германии. В случае положительного ответа можно ехать.

Если уезжать, то куда? Можно ли выбрать землю и город самостоятельно? Нет, нельзя. Большинство немецких земель перегружено и не имеет ресурсов для приема беженцев. Поэтому сразу по прибытии в Германию нужно обратиться в распределительный лагерь. Самый большой находится в Берлине, на территории бывшего аэропорта Тегель. Его сотрудники и решат, в какой регион и город вас направить.

Бывший аэропорт Тегель в Берлине. Фото: wikipedia

Что делать после распределения? Для начала нужно зарегистрироваться и получить временное разрешение на проживание и работу. Затем подать заявку на получение социальных услуг. Беженцы трудоспособного возраста должны стать на учет в местном центре занятости (Jobcentre), пенсионеры — в социальном ведомстве (Sozialamt). Именно эти инстанции отвечают за предоставление социальных льгот.

Какие льготы получают беженцы? Беженцы трудоспособного возраста, пока не нашедшие работу, получают Bürgerld — базовую помощь малоимущим, такую же, как и граждане Германии. Ее размер — 563 евро в месяц. Дополнительно дают выплаты на ребенка, сумма зависит от возраста.

Отдельно государство оплачивает медицинское страхование, аренду жилья (оно должно удовлетворять нормы социальных ведомств Jobcentre и Sozialamt) и частично покрывает коммунальные. Такие же льготы получают и беженцы пенсионного возраста. Правда, из выплат высчитывают пенсию, которую они получают в Украине.

Какие обязательства у украинских беженцев?

Беженцы трудоспособного возраста, получающие социальные выплаты от государства, должны посещать языковые и интеграционные курсы, чтобы в перспективе устроиться на работу. Пропускать их нельзя, иначе урезаются социальные выплаты.

Все беженцы, стоящие на учете социальных ведомств, должны по требованию предоставлять выписки из своих немецких и украинских банковских счетов. А также просить у них разрешение на отпуск или даже поездку в другой город.

Все беженцы, получившие временную защиту, не имеют права самостоятельно менять место регистрации. Разрешение на переезд в другую землю дает миграционная служба.

Как долго могут украинские беженцы оставаться в Германии? До окончания войны. Предварительно временную защиту автоматически продлили до 4 марта 2025 года. Когда война закончится, люди должны возвратиться домой. В Германии смогут остаться только беженцы, которые нашли востребованную на рынке труда работу, интегрировались и уплачивают социальные взносы. По последним данным, в Германии трудоустроено 19% украинских беженцев трудоспособного возраста.