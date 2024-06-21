Льготная ипотека для военнослужащих - что предусматривает закон о мобилизации для военных

Награда от президента. Фото: ОПУ

Мобилизационный закон всколыхнул волну обсуждений еще до вступления в силу. И хотя главной темой была именно мобилизация, повестки и наказания для уклонистов, интересны и другие нормы. В частности, бонусы, предоставляемые государством контрактникам — возмещение ипотеки и деньги на транспортное средство.

Кто может получить такую помощь от государства и при каких условиях, разбиралось Новини.LIVE.

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Ипотека для военных

"В случае заключения первого контракта военнослужащие имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, и дополнительно 100 тысяч гривен после первого года военной службы, и еще 100 тысяч гривен после второго", — обьяснила норму закона юристка Надежда Шуляк.

Однако компенсация пока не осуществляется. Все правила и алгоритм осуществления компенсации будут определены в соответствующем постановлении или порядке Кабмина. Такое постановление пока не принято. Новини.LIVE обратилось к правительству с запросом предоставить соответствующую информацию.

Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyha

Как военным получить ипотеку

Эксперты рынка недвижимости говорят, что прописанная в законе норма о возмещении ипотеки пока не заработала и неизвестно, будет ли действовать она в рамках программы "єОселя".

Но сейчас в Украине по ипотекам действует именно программа "Оселя", которая предлагает кредиты на жилье под 3% и 7% годовых. В программе принимают участие Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, "Сенс Банк", "Глобус Банк", "Скай Банк" и "Кредит Днепр".

Строительство жилья. Фото: из открытых источников

"Согласно программе "єОселя", возможно приобрести квартиру в уже построенных домах, а не обязательно покупать жилье на этапе строительства и ждать его завершения. Тем более, что ипотеку от государства можно взять до 20 лет", — объяснила юрист.

Ипотека под 3% (льготная) доступна для:

медицинских работников учреждений государственной и коммунальной формы собственности,

педагогических и научных работников учебных заведений/науки государственной и коммунальной формы собственности,

военнослужащих по контракту, защитников Украины и членов их семей, официально трудоустроенных в Украине не менее 6 месяцев.

"Механизм получения компенсации военнослужащим, впервые подписывающим контракт, в соответствии с Законом Украины будет освещен после принятия соответствующего решения Кабинетом Министров Украины. С момента принятия Постановления КМУ будет понятно, как военным действовать и какой порядок осуществления компенсации", — подытожила юрист.

Сертификат на покупку авто

Еще один бонус для военных, прописанный в новом мобилизационном законе, — это сертификат на покупку транспортного средства.

В документе говорится, что военнослужащие в случае заключения контракта имеют право в течение трех месяцев с даты его заключения получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен. Порядок получения также устанавливает Кабмин.

"Сертификат на покупку транспортного средства выдается военнослужащему при заключении контракта только один раз. Однако в этом случае есть важный нюанс — первый контракт заключается на пять лет", — добавила юрист.

Авторынок. Фото: из открытых источников

Добавим, что Кабмин еще не принимал соответствующее постановление о порядке предоставления средств на транспортное средство. Новини.LIVE обратилось с официальным запросом для уточнения информации.

Как мы сообщили ранее, государственное финучреждение "ПриватБанк" расширило географию предоставления кредитов на приобретение жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.