Больше денег в кошельке: украинцам назвали выплаты, которые платят одновременно

Деньги в руках, люди. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В июле 2026 года некоторые украинцы получат дополнительные деньги от государства. Речь идет о гражданах, получающих базовую социальную помощь. Помимо этой формы государственной поддержки, они могут рассчитывать ещё на одну выплату.

Об этом говорится на странице сообщества "Юридический советник для ВПЛ" в социальной сети Facebook.

Подробнее о доплате к базовой социальной помощи

Как отмечается, с тех пор как в Украине ввели базовую социальную помощь, многих интересует, как она влияет на другую государственную поддержку. Например, на выплаты по безработице. Однако волноваться из-за того, что от одной из этих выплат придется отказаться, не стоит.

Украинцам объяснили, на какие выплаты влияет базовая соцпомощь. Скриншот: "Юридический советник для ВПЛ"/Facebook

"Пособие по безработице и базовая социальная помощь — это разные виды государственной поддержки, и правила их назначения различаются", — говорится в сообщении.

В чем разница между базовой социальной помощью и пособиями по безработице

Так, пособие по безработице является страховой выплатой для граждан, которые, уволившись с работы, официально зарегистрировались в центре занятости.

Что касается базовой социальной помощи — это комплексная выплата, которую предоставляют семьям с низкими доходами. Она объединила несколько ранее отдельных видов социальной поддержки. Например:

помощь малообеспеченным семьям,

выплаты одиноким матерям,

помощь многодетным семьям,

временную помощь детям, родители которых не платят алименты,

отдельные выплаты людям, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В этом перечне отсутствует пособие по безработице, поэтому оформление базовой социальной помощи не повлияет на первую выплату. Если не нарушать критерии для получения пособий, то человек сможет получать их одновременно.

Что ещё стоит знать

Напомним, что базовую социальную помощь в 2026 году назначают:

на детей одиноким матерям;

на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

детям, родители которых не платят алименты, не имеют возможности их содержать или проживают по неизвестному адресу.

Оформить финансовую поддержку можно в приложении Дія или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как писали Новини.LIVE, благотворительный фонд "Каритас" предоставляет украинцам новую финансовую помощь. Выплаты даются на обучение на индивидуальных курсах, чтобы приобрести навыки и укрепить свои позиции на рынке труда. Также гранты выплачиваются домохозяйствам на собственную деятельность (сельское хозяйство или малый бизнес).

Также Новини.LIVE сообщали о помощи в размере до 5 000 долларов от Чехии. Речь идет о проекте при финансовой поддержке американского правительства. В рамках этого проекта средства выделяются на развитие микробизнеса в Харьковской области. На поддержку могут рассчитывать ветераны, у которых уже есть предприятия, уволенные со службы после 24 февраля 2022 года.