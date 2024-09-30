Больше налоги, урезание "социалки" и доллар по 45 — кому дадут меньше денег

Заседание правительства ФОТО: t.me/Denys_Smyhal

Новые налоги, урезание социальных выплат, сокращение экономических программ и заморозка социальных стандартов при курсе доллара по 45 и инфляции в почти 20% за 2024 и 2025 годы. В таких условиях, судя по проекту бюджета на 2025 год, будет жить страна в следующем году. Какие еще изменения подготовили украинцам в Кабмине на следующий год, разбирались Новини.LIVE.

Основные показатели бюджета на 2025 год

В 2025 году правительство ожидает, что ВВП Украины вырастет на 2,7% (в 2024 году ожидается рост на 3,5%). Инфляция в 2025 году составит 9,5% (7,9% в этом году), а средняя зарплата вырастет с 20581 грн до 24389 грн в месяц. При этом безработица сократится с 18,2% до 17,7%. Среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 45 грн.

Читайте также:

Как и последние годы, 2025 год страна будет жить в долг. Дефицит государственного бюджета в 2025 году ожидается на уровне 19,4% от ВВП или 1,546 трлн грн. Расходы предлагается установить в размере 3,9 трлн грн, а доходы на уровне 2,336 трлн грн.

Покрывать столь значительный дефицит планируют преимущественно из внешних источников. От партнеров Украина ожидает получить 1,658 трлн грн, из которых потратит 129,39 млрд грн на погашение внешнего долга, а затем "чистое" внешнее финансирование составит 1,529 трлн грн.



На внутреннем рынке правительство планирует привлечь 579,2 млрд грн, большую часть которых потратят на погашение размещенных ранее облигаций (561,9 млрд грн). Чистое привлечение составит 17,2 млрд грн. Всего на выплату процентов по внешнему долгу правительство ожидает потратить 203,5 млрд грн, а по внутреннему - 277,33 млрд грн (вместе - 480,8 млрд грн).

Рекордные расходы на армию

Самый ресурсной статьей расходов очевидно станет сектор обороны и безопасности. В 2025 году на Минобороны планируется выделить 1,6 трлн грн, что на 400 млрд больше, чем годом ранее. Из них, почти на 223 млрд грн больше выделят на развитие, закупку и модернизацию техники и на 130 млрд грн больше на обеспечение войск, подготовку кадров и медицинское обеспечение военных.

Также существенно вырастет финансирование МВД. Если в 2024 году на ведомство было выделено 324,2 млрд грн, то в 2025 планируется выделить 438,3 млрд грн, что на 114 млрд грн больше. В эту цифру входит финансирование Нацгвардии (+57,8 млрд грн), пограничников (+36,2 млрд грн), Нацполиции (+14,9 млрд грн), а также ГСЧС (+2,6 млрд грн).

Также на 3,5 млрд грн больше планируется выделить на развитие обороноспособности. В 2025 году на эти цели направят 54,5 млрд грн.

"Социалку" хотят пустить "под нож" — денег на пенсии и субсидии будет меньше

В следующем году на социальные расходы планируется выделить порядка 420,7 млн грн. Что почти на 50 млрд меньше, чем годом ранее. Порезаны практически все статьи социальных расходов. В том числе программы социально поддержки.



В частности, на социальную защиту граждан попавших в трудное положение планируется выделить 80,8 млрд грн, почти на 8 млрд грн меньше, чем в прошлом году. Почти полмиллиарда гривен забрали у малоимущих семей.



На пенсионный фонд планируется выделить 237,9 млрд грн, что на 41 млрд грн меньше, чем в 2024 году. При этом, на выплату пенсий и надбавок будет направлено на 33,9 млрд грн меньше. На 7,6 млрд грн меньше будет направлено на субсидии ЖКХ. Всего в 2025 году на субсидии планируется направить 42,3 млрд грн. Тако

Кроме того, основные социальные показатели в бюджете власти предлагают оставить неизменными:

минимальная зарплата - 8000 грн;



прожиточный минимум (общий) - 2920 грн;



прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) - 3028 грн;



прожиточный минимум (для лиц, утративших трудоспособность) - 2361 грн.

А это означает существенные потери в реальных доходах социально уязвимых категорий граждан. Ведь согласно прогнозу КМУ, в 2024-2025 годах инфляция ожидается в размере 18,3%, а национальная валюта ослабнет на 18,7% (с 36,6 грн./долл. в среднем в 2023 году до 45,0 грн./долл. в среднем в 2025 году). Соответственно, реальные доходы будут ощутимо ниже.

Поддержка ветеранов "на паузе"

Существенно "похудело" финансирование программ для ветеранов и временно перемещенных лиц. Так, в 2025 году на Министерство по делам ветеранов планируется выделить 2,9 млрд грн, против почти 4 млрд годом ранее. На 900 млн грн меньше в проекте бюджета заложили на мероприятия по ментальной, спортивной, физической и психологической реабилитации.

Уменьшился и размер государственных субвенций, перераспределяемых ведомством с 9,6 до 2,9 млрд грн.

Полностью исчезли из проекта бюджета субвенции местным советам на выплату денежной компенсации на жилье для отдельных категорий семей погибших защитников (-3 млрд грн), а также для ВПЛ, которые защищали территориальную целостность (-2,4 млрд грн).



Кроме того, на 917 млрд грн меньше планируют выделить на поддержку ветеранов в системе перехода от военной службы к гражданско жизни. Так, из бюджета на 2025 год исчезла субвенция на обеспечение института помощника ветерана (-3,8 млрд грн), но появилась другая в размере 2,9 млрд грн — на финансирование деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизированных защитников.

Образование

Расходы на образование также уменьшаться. Особенно сильно порезали государственные программы. Полностью исчезло финансирование субвенций местным советам на реконструкцию школьных столовых (-1,5 млрд), а также на покупку новых школьных автобусов (-1,5 млрд).

Не нашлось финансирования на Новую Украинскую Школу (НУШ), а также, что особенно странно в условиях войны, исчезла субвенция на обустройство безопасных условий в школах.

Здоровье в приоритете

А вот на здравоохранении экономить не планируют. В следующем году совокупные расходы на отрасль предлагается закрепить на уровне 214,7 млрд грн, по сравнению с 201,7 млрд грн в 2024 году.

Наиболее существенно после перераспределения бюджета вырос бюджет Национальной службы здоровья, которому предлагается выделить выделить 175,2 млрд грн или на 16,3 млрд грн больше. Практически вся эта сумма, а именно 175 млрд грн пойдет на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

А вот субвиенция на обустройства безопасных условий в медучреждениях, как и в случае с школами, в отличие от прошлого года, не предусмотрена.

Экономика и финансы: госпрограмм станет меньше

Значительно предлагается сократить финансирование и различных экономических программ. На Министерство экономики в следующем году планируется выделить 23,7 млрд грн, по сравнению с 33,2 млрд грн в 2024 году.



Судя по проекту бюджета, в правительстве решили полностью отказаться от финансирования программы поддержки инвестиционных проектов с значительными инвестициями, более известной как "инвест няня" (-3 млрд грн), поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги (-3 млрд грн), компенсации стоимость сельхозтехники и отечественного оборудования (-1 млрд грн), стимулирования создания индустриальных парков (-1 млрд грн), а также вдвое сократили программу компенсации затрат на гуманитарное разминирование сельхозземель (-1 млрд).

В то же время, финансирование фонда развития предпринимательства и программу грантов для бизнеса оставили без изменений (18 и 1,4 млрд грн соответственно).

Как отмечает замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, то что ряд статей исчезли из бюджета не значит, что от них отказались. Дело в том, что в тексте самого закона о Бюджете 2025 появилась интересная статья, №38, которая говорит о том, что неиспользованные средства Соцстраха могут быть "по решению КМУ" отправлены на различные программы, в том числе и кэшбек.

"Мало того, что деньги будут в обход решения Рады направлять на различные программы, так цинизм ситуации в том, что мы из Фонда соцстраха будем финансировать индустриальные парки, технику и кэшбек. Ну это прям очень нагло. Подал правку отправить все эти деньги на Минобороны или реабилитацию наших военных", — отметил Железняк.

Где будут брать деньги: повышение налогов и экономическое бронирование

Тем временем, доходы бюджета ожидаются на уровне 2,336 трлн грн, что на 192 млрд грн или на 9% больше, по сравнению с планом 2024 года.

Большинство этого прироста обеспечат поступления от прямых налогов — на 179,8 млрд грн. В частности, на 158 млрд грн должны вырасти поступления от налогов на доходы физических лиц и на 21,8 млрд грн — от налога на прибыль. Столь существенное увеличение плановых налоговых поступлений может объясняться детенизацией зарплат из-за введения экономического бронирования, считает председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Наибольшее повышение запланировано по НДФЛ — на 45%, что на фоне практически неизменной безработицы (17,7%) может объясняться исключительно детенизацией в связи с экономическим бронированием", — заявил он.

Проект бюджета также базируется на ряде налоговых изменений, предусмотренных законопроектом № 11416-д, принятым 17 сентября 2024 года. Ключевые налоговые изменения включают:

повышение военного сбора с физических лиц (заработных плат и т. д.) с 1,5% до 5%;



внедрение военного сбора для ФОП 1-й, 2-й и 4-й групп в размере 10 МЗП и 1% с дохода для ФОП 3-й группы;



внедрение авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС;



увеличение ставки налога на прибыль до 25% для финансовых и до 50% для банковских учреждений;



внедрение ежемесячной отчетности по НДФЛ.

Денег на войну может не хватить

В целом, проект бюджета, представленный правительством вызывает ряд опасений относительно возможностей украинской экономики в перспективе самостоятельно финансировать войну.



Совокупно, расходы на оборону и безопасность ожидатся на уровне 2,2 трлн грн. А собственные доходы с учетом налоговых изменений ожидаются в размере 2,3 трлн грн.

Как известно, внешние источники нам запрещено использовать на военные нужды. Поэтому до сих пор, как говорит экономист Алексей Кущ, наша бюджетная модель заключалась в следующем: на оборону идут внутренние налоговые поступления, на социалку - международная помощь. Но в этом году собственных доходов может не хватит.

"Значит, придется либо занимать на внутреннем рынке (ОВГЗ), либо перераспределять внутренние источники за счет сокращения социальных расходов", — резюмировал Кущ.



К слову, на обслуживания долга в 2025 году заложено 480,8 млрд грн или на 60,9 млрд грн больше, чем годом ранее.

