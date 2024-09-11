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Бензин подешевел, однако автогаз продолжает дорожать — какие будут цены на топливо завтра

11 сентября 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизтопливо и автогаз 12 сентября 2024 года
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских автозаправках обновили цены на топливо. Стоимость дизельного горючего и всех марок бензина снизилась, в то же время автогаз снова подорожал — его цена выросла на 35 копеек за литр.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 12 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 12 сентября

По данным мониторингового портала, 12 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,55 грн/л;
  • А-92 — 53,51 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,71 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,48 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,20 грн/л;
  • А-95 — 56,58 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,70 грн/л;
  • сжиженный газ — 29,45 грн/л.
Стоимость бензина дизеля и автогаза в Украине 12 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 12 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 12 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 12 сентября обойдется дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 31,97 грн/л, на KLO — 30,88 грн/л, на Shell — 29,78 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, эксперты рассказали, чего категорически нельзя делать, чтобы преждевременно не убить двигатель авто. Часто сами водители оказываются виновными в рекордно быстрой порче двигателя.  

Мы также писали, что украинским водителям грозит новый штраф до 17 000 гривен. В Верховной Раде рассматривается законопроект №9642, предусматривающий суровое наказание для автомобилистов за дрифтовку в населенных пунктах.

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