Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизтопливо и автогаз 12 сентября 2024 года

Бензин подешевел, однако автогаз продолжает дорожать — какие будут цены на топливо завтра
На украинских автозаправках обновили цены на топливо. Стоимость дизельного горючего и всех марок бензина снизилась, в то же время автогаз снова подорожал — его цена выросла на 35 копеек за литр.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 12 сентября вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 12 сентября
По данным мониторингового портала, 12 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,55 грн/л;
- А-92 — 53,51 грн/л;
- дизельное топливо — 52,71 грн/л;
- сжиженный газ — 30,48 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,20 грн/л;
- А-95 — 56,58 грн/л;
- А-92 — 53,49 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,70 грн/л;
- сжиженный газ — 29,45 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 12 сентября
Топливо бренда "Евро-95" 12 сентября обойдется дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 31,97 грн/л, на KLO — 30,88 грн/л, на Shell — 29,78 грн/л.
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