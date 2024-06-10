Курс валют 10 июня — доллар снова дорожает на рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках после несколькодневного снижения снова следует вверх 10 июня 2024 года. Национальный банк Украины также пересмотрел официальный курс американской валюты в сторону повышения.

Об этом свидетельствуют данные НБУ и порталов по мониторингу.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, регулятор утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,24 грн (+0,09);

евро — 43,87 грн (+0,25);

злотый — 10,23 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара снова начал повышаться. Стоит в среднем в покупке 40,14 грн (+0,06), в продаже — 40,71 грн (+0,07). Евро в покупке стоит 43,58 грн (-0,03), в продаже — 44,40 грн (-0,05).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,20 грн (+0,10), в продаже — 40,80 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,00 грн (0,00), продают — за 40,50 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,20 грн (+0,15), при продаже — 40,80 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 40,65 грн (+0,09), в продаже — 40,77 грн (+0,12). Евровалюта стоит в покупке 44,25 грн (+0,07), в продаже — 44,48 грн (+0,13).

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Напомним, по прогнозу экспертов, в середине июня валютный рынок стабилизируется, установив новые курсовые коридоры: 40-41 грн/доллар и 43-46 грн/евро. Однако резких падений или взлетов в стоимости валют не предполагается.

Мы также писали, что в Украине в мае этого года резко повысился спрос на безналичную валюту. Национальный банк объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.