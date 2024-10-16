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Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

16 октября 2024 06:08
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
В Украине грядет пенсионная реформа — у кого и насколько вырастут пенсии
Женщина пересчитывает украинские банкноты ФОТО: ua.depositphotos.com
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

В Украине грядет очередная пенсионная реформа. Изменений обещают много. В правительстве хотят изменить систему начисления солидарных пенсий, которая станет бальной. Вторым этапом планируется внедрить обязательный второй уровень или так называемую "вторую" пенсию. На нее украинцев хотят заставить копить смолоду, "откусывая" каждый месяц часть средств от зарплаты. У кого и насколько вырастут пенсии, а также когда ждать изменений, выяснили Новини.LIVE

Пенсии в Украине хотят считать на основе баллов

Несмотря на войну, в правительстве решили не отказываться о своих планах реформировать пенсионную систему. "Сейчас, если мы говорим, про государственную пенсии, то все мы понимаем, что, во-первых, они не очень высокие. А во вторых — не всегда справедливые. И создают диспропорцию. Например, учитель, который вышел на пенсию в 90-м году, и в прошлом году, даже если они работали одинаковое количество лет и получали среднюю оплату, имеют большую разницу в размере выплат. Их пенсии будут отличаться раза в два. Это неправильно. Мы выровняем это и сделаем так, чтобы не допускать диспропорции в будущем", — заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, добавив, что планируемые изменения коснутся всех категорий пенсионеров. 

 

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Суть нововведений заключается в начислении специальных баллов за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал. Если это средняя зарплата, то за это будет человеку начислено 10 баллов. Если больше, то 11−12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше. Итоговое количество баллов будет уникальным для каждого гражданина Украины. Это обеспечит возможность ежегодно оценивать и сравнивать этот показатель со средней заработной платой в определенном году и соответственно индексировать пенсию.

"Государство планирует покрывать в виде пенсий не менее 40% от заработной платы", — сказала министр.  Для сравнения в странах Европы этот показатель выше 40%, иногда – почти вдвое. Так в странах Балтии это около 46%, в Швейцарии, Австрии и Германии – 76%. В Украине этот показатель значительно ниже. На данный момент каждый украинец, который получает среднюю зарплату и имеет 20 лет стажа, может рассчитывать на пенсию порядка 3 тыс. грн (коэффициент замещения составляет всего около 16%). Если при таких же условиях трудиться 40 лет, то пенсия будет составлять почти 5,5 тыс. грн (коэффициент замещения 32%). 

По словам министра, относительно реформы уже есть договоренности с Минфином и премьер-министром. "Также мы презентовали ее в социальном комитете Рады и заручились поддержкой депутатов. Они будут помогать нам убедить остальных нардепов, что эту реформу нужно утвердить как можно скорее", — сказала Жолнович. 

На реформу нужно 30 млрд

Увеличение пенсий — задача весьма амбициозная. Особенно, когда собственных средств бюджета едва ли хватает на покрытие оборонных нужд. К слову, согласно проекту бюджета на 2025 год, расходы на социальную сферу планируется уменьшить на 50 млрд грн. А трансферты в хронически дефицитный Пенсионный фонд были снижены на 41,5 млрд грн. Не говоря уже про урезание многочисленных программ, вроде помощи малоимущим семьям и даже ветеранам войны. 

Как отмечает нардеп, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, реформа солидарной системы будет требовать около 30 млрд грн для эффективного старта, который запланирован уже на июль.

"Все это только, чтобы сбить волну негодования социальными стандартами на следующий год, как по мне", — отметила Южанина. 

Один работающий украинец "кормит" одного пенсионера 

Ситуация, действительно, сложная. Население Украины уменьшается с каждым годом. Точное количество украинцев сегодня не знает никто, ведь перепись населения последний раз проводилась в Украине более 20 лет назад. Зато несложно сравнить другие цифры, которые нам хорошо известны, а именно: количество пенсионеров, которых, по данным Пенсионного фонда, насчитывается порядка 11 млн человек, и физлиц-налогоплательщиков, с которых эти пенсионные налоги и собирают. Последних, по данным ГНС, также насчитывается порядка 11 млн человек. 

Другими словами, уже сегодня один официально работающий украинец содержит одного пенсионера. Для сравнения: в начале независимости в Украине одного пенсионера "кормили" шесть работников.

При этом, как предупреждают в Институте демографии и социальных исследований, при любом вероятном сценарии демографического развития Украины уровень старения населения будет расти, а коэффициент потенциальной поддержки, на которую могут рассчитывать пожилые люди, — снижаться. "Идет депопуляция, население сокращается, в том числе трудоспособного возраста. В трудоспособный и детородный возраст входят малочисленные поколения, которые были рождены в 1990-х и 2000-х годах, когда рождаемость была очень низкой. А выходят на пенсию более многочисленные поколения, которые были рождены в начале 1950-х и 1960-х годов. Это, безусловно, усложняет жизнь для пенсионной системы. Но нельзя абсолютизировать только демографический фактор. Тем более что переломить его мы никак не можем. Но также следует помнить, что пенсии — независимо от механизмов их финансирования — определяются объемом текущего национального дохода, который можно распределить", — отметили в Институте. 

Но в министерстве соцполитики уверяют — деньги на эти цели нашли. "Мы планируем, что деньги на это будут. В противном случае мы бы это не анонсировали", — заявила Жолнович, добавив, что в один момент пенсии все-таки существенно не вырастут.

"Учитывая, что в планах в следующем году два раза пересчитать пенсии: один раз — традиционная индексация в марте, а второй раз — перерасчет в июле — это не будет существенный перерасчет. Мы будем вынуждены идти к конечной цифре по этапам. Но это будет четкий механизм, который даст людям возможность понимать, что их пенсии будут увеличиваться ежегодно не только на уровень инфляции, но и на уровень расхождения в размере между пенсиями", — прокомментировала Жолнович. 

Второй уровень пенсионной системы внедрят после войны 

На этом новшества не заканчиваются. В правительстве также не отказались и от идеи внедрения второго, обязательного, уровня пенсионной системы. Внедрить "вторую" пенсию хотели еще в 2023 году. Но планы постоянно переносились.

Сейчас, как говорят в Минсоцполитики, внедрить второй уровень планируют после окончанию войны. С ее помощью в правительстве хотят увеличить коэфициент замещения до 60%.

"Чтобы гарантировать больше, 60%, мы будем внедрять обязательную накопительную систему. Мы согласовали законодательство на уровне рабочих органов. Если новая солидарная система заработает с июля нового года, то работа по обязательной накопительной начнется сразу после окончания войны", — сказала Жолнович. 

Вариаций как именно будет работать второй уровень пенсионной системы было множество. Но суть самого принципа заключается в том, что каждому работающему украинцу придется в обязательном порядке делать отчисления из своей зарплаты в специальный фонд. Планируется, что на старте это будет государственный фонд. А спустя пару лет — управлять накоплениями граждан хотят разрешить и частным фондам. 

Справедливость ради стоит добавить, что уже 20 лет в Украине функционируют добровольные накопительные пенсионные фонды. Но их услугами пользуется меньше миллиона украинцев. Причин почему они не столь популярны среди украинцев несколько. Это и финансовая неграмотность, и слабое развитие фондового рынка, и банальные опасения за свои сбережения.

Доходность пенсионных фондов 

Что касается доходности неправительственных пенсионных фондов, то ситуация неоднозначная и очень зависит от конъюнктуры рынка. Как пишет в колонке для УП экономист Александр Панченко, в 2023 году доходность крупнейших украинских фондов составляла от 14 до 21%. При официальной инфляции в 5,1%. А в 2022 году — от 4 до 14%. При инфляции в 26,6%.

До войны, ситуация с доходностью в долгосрочной перспективе также была сомнительной.  "С декабря 2013 года по декабрь 2018 года среднегодовой чистый номинальный инвестиционный доход накопительных пенсионных фондов третьего уровня с вычетом затрат на предоставление услуг составил 9,6%. За тот самый период среднегодовой уровень инфляции достиг 19,2%", — говорится в отчете USAID "Трансформация финансового сектора". 

Как бы там ни было, внедрение второго уровня пенсионной системы существенно повлияет лишь на тех, кто только начинает свой трудовой путь. Нынешним пенсионерам или тем, кто готовится выйти на пенсию в ближайшие годы, остается надеяться на солидарную систему.

Кроме того, в условиях сокращения трудоспособного  населения, демографы указывают на неизбежность повышения пенсионного возраста. В основном в Европе пенсионный возраст составляет 65 лет. Некоторые страны уже повышают свыше 65+. Например, Исландия, Норвегия, Германия, Великобритания. А многие, кто этого еще не сделал, уже приняли концепции, которые предусматривают дальнейшее повышение пенсионного возраста до этого уровня и даже выше. Скорее всего, к этим же цифрам в долгосрочной перспективе будет двигаться и Украина. 

пенсии индексация накопительная пенсия реформа

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